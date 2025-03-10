Başkan Böcek: Antalya İçin Gereken Her Şey Yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Böcek: Antalya İçin Gereken Her Şey Yapıldı

Başkan Böcek: Antalya İçin Gereken Her Şey Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görev süresi boyunca Antalya'nın gelişimi için önemli projeleri hayata geçirdiğini vurgulayarak, trafik sorununa dikkati çekti. Ayrıca hükümetin de destek vermesi gerektiğini ifade etti.

10.03.2025 18:56  Güncelleme: 19:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, görev süresi boyunca bahanelere sığınmadan Antalya için yapılması gereken ne varsa yaptıklarını söyledi. Başkan Böcek, "6 yılda Antalya'nın nüfusu 210 bin 103 kişi artarken, 501 bin yeni araç trafiğe girdi. Ben 148 tane akıllı kavşak yaptım. Hükümet de üzerine düşeni yapmalı ve Alanya Otoyolu başta olmak üzere çevre yollarını bitirmeli" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin mart ayı olağan toplantısı yapıldı. 129 maddenin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda konuşan Başkan Muhittin Böcek, Antalya'da son dönemde sıkça dile getirilen trafik yoğunluğu ile ilgili açıklamalar yaptı. Geçmiş dönemde Antalya'ya çivi çakmış, hizmet etmiş belediye başkanlarına her defasında teşekkür ettiğini söyleyen Başkan Böcek, "20 belediyenin on sekizini kaybedenler hiç düşündünüz mü neden kaybettiniz? Neden bu Yörük çocuğunu bu Antalyalılar, 16 ilçe belediye başkanı bağrına bastılar hiç düşündünüz mü? Antalyalılar Sezar'ın hakkını Sezar'a veriyor, Antalya hiçbir şeyi affetmez" dedi.

"Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor"

"Takdir etmesini bilmeyenin eleştirme hakkı yoktur" diyen Başkan Böcek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ben Bakan Murat Kurum'a 100 binlik planı onayladığında teşekkür eden biriyim. Covid sürecindeki destekleriyle ilgili Cumhurbaşkanına, dönemin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya teşekkür eden biriyim. Şimdi son zamanlarda yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor. Billboardlarda 'Kavşakları yapıyoruz hayırlı olsun' yazıyor. 'Muhittin Böcek Uncalı Mezarlığı'na giden yolu yapmıyor' deniyor. Alanya Otoyolu 22 yıldır milletin önüne her seçim öncesi getirildi. Bu kavşakların hükümetin görevi olduğunu hepiniz biliyorsunuz. Antalya kamuoyuna kavşaklar ve yollarla ilgili geç de olsa yapılıyor olmasına mutluluk duydum dedim. Ben de fesatlık yok. Hayatım boyunca hiç fesatlık etmedim. Yeter ki yapılsın" diye konuştu.

Başkan Böcek, 4. Etap Hafif Raylı Sistem'in hükümet tarafından 2025 yılında yatırım programına alınmadığına da dikkat çekti.

Balbey ihalesi 17 Mart'ta

Devlette devamlılık esastır ilkesiyle geçmiş dönemden yarım kalan projelere devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, "Doğu Garajı Kültür Merkezi'ni açtım. Her konuşmamda da bizden önce temelli atanlara teşekkür ettim. Yine geçmiş dönemden kalan Balbey Projesi ile ilgili mülkiyet sorunlarını çözdüm. Geçenlerde ihaleye çıktık. İhaleyi barter sistemiyle yani oradan kat karşılığı gibi vereyim diye düşündüm, ihaleye giren olmadı. Balbey için 17 Mart'ta ihale yapıyorum. Orada yaşayan insanların babadan, atadan kalma yerlerini çözüyorum. 41 yıldır orası çözülmüyor. Herkesin desteğiyle yapmamız gerekenleri yapmaya çalışıyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Muhittin Böcek, Hükümet, antalya, trafik, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Böcek: Antalya İçin Gereken Her Şey Yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
Vedat Milor’dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum
Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
Atalanta, Juventus’a yağmur gibi gol attı Atalanta, Juventus'a yağmur gibi gol attı
Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı

18:10 Kabine sonrası Erdoğan’dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık Kabine sonrası Erdoğan'dan Suriye açıklaması: Gerekli tedbirleri aldık
17:48 Mide bulandıran olay Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı Mide bulandıran olay! Öz evladına yaptıkları mide bulandırdı
17:33 Bahçeli: Suriye’deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye’yi de tehdit etmekte Bahçeli: Suriye'deki sipariş çatışmalar komşu coğrafya kadar Türkiye'yi de tehdit etmekte
15:48 Trabzonspor’da Şenol Güneş dönemi sona erdi Bambaşka bir görev teklif ettiler Trabzonspor'da Şenol Güneş dönemi sona erdi! Bambaşka bir görev teklif ettiler
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
08:20 FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı FETÖ üyesi kaset kumpasçısı evindeki gizli bölmede yakalandı
08:07 Penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular Morata ve Aliti’nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti Penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular Morata ve Aliti'nin pozisyonunda tereddütsüz görüş belirtti
07:51 Vedat Milor’dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum Vedat Milor'dan Kent Lokantası soruşturmasına ilk yorum
07:37 Suriye’de ölü sayısı katlanarak artıyor Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş Suriye'de ölü sayısı katlanarak artıyor! Çoğu yakın mesafeden ateş edilerek öldürülmüş
07:37 Atalanta, Juventus’a yağmur gibi gol attı Atalanta, Juventus'a yağmur gibi gol attı
07:29 Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
07:10 Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
07:09 Trump’tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD’nin bir parçası olun Trump'tan Grönland ısrarı bitmiyor: ABD'nin bir parçası olun
04:31 Kuzey Kore’den ABD ve Güney Kore’ye tarihi uyarı Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye tarihi uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 19:03:58. #7.11#
SON DAKİKA: Başkan Böcek: Antalya İçin Gereken Her Şey Yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.