Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Döşemealtı ve Korkuteli\'de Seçim Koordinasyon Merkezlerinin Açılışını Gerçekleştirdi

Politika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan adayı Muhittin Böcek, Döşemealtı ve Korkuteli'de seçim koordinasyon merkezlerinin açılışını gerçekleştirdi. Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan halka destek olduklarını belirten Başkan Böcek, "Bir ton su bir ekmek parası dedik. Ekmek 10 lira oldu suyun tonu 8 lira Antalya'da. 4 bin 14 öğrencimize 8 bin lira eğitim bursu veriyoruz. Sizden aldığımız güçle aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Böcek, CHP Döşemealtı Belediye Başkan adayı Menderes Dal'ın seçim koordinasyon merkezinin açılışını yaptı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği açılışa, CHP İl Başkanı Nail Kamacı, CHP Milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Mustafa Erdem, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Muratpaşa Belediye Başkanı ve adayı Ümit Uysal ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal'ın proje vaatlerinin yer aldığı filmin izlenmesiyle başladı.

Vatandaşlara seslenen Başkan Böcek, 2019'da Turgay Gençle birlikte Döşemealtı'na hizmet için kolları sıvadıklarını belirterek, "Döşemealtı'nda 223 km içme suyu 44 km kanalizasyon, 61 km yol ve kapalı devre sulama sistemleri gibi birçok hizmet kazandırdık. Bu dönemde de Menderes Dalla birlikte çok güzel işler yapacağız. Hep birlikte Döşemealtı'na hizmet edeceğiz" dedi.

"Harmanda yüzü olmaz"

Göreve geldiğinde mazotun 6 lira olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, şunları söyledi: "Bugün 46 liraya dayandı. Gübre pahalandı. İlaç pahalandı. Çiftçiyi ezdiren, halkın ekonomik darboğaza sokanlar altın çağdan bahsediyor. Yiğit muhtaç oldu kuru soğana bunu bileceksin. Emekliyi ezdiren sizsiniz. Ama benim çiftçim, emeklim, halkım bunu unutmayacaktır. Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz" diye konuştu.

Çevre yollarını açmayanların ulaşım sıkıntısından bahsettiğini dile getiren Başkan Muhittin Böcek, "21 yıldır alışmışlar, seçime doğru Antalya'ya hızlı tren, otoyol ihaleleri yapılıyor, seçim sonrası unutuluyor. Vaatlerini unutuyorlar. Sonra altın çağdan bahsedeceksin. Hadi oradan diyecektir sevgili hemşehrilerim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Bür ton su bir ekmekten ucuz"

Büyükşehir Belediyesi olarak 3 bin 311 kilometre içme suyu hattı yaptıklarını anlatan Başkan Böcek şunları kaydetti: "Antalya'da 70 yıllardan kalma asbestli boruları değiştirdik. 514 km kanalizasyon yaptık. Hem borç ödedik hem yatırım yaptık. Bunları tasarrufla yaptık. Bizden alınanlara rağmen milletin parasını millete harcadık. Halkımıza sosyal yardımlar yapmaya çalıştık. Bir ton su bir ekmek parası dedik. Ekmek 10 lira oldu su 8 lira Antalya'da. 4 bin 14 öğrencimize 8 bin lira eğitim bursu veriyoruz. Gençlerimizin Türkiye'de kalmasını istiyoruz. Sizden aldığımız güçle aynı azim ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz. İşimiz gücümüz Döşemealtı, işimiz gücümüz Antalya, işimiz gücümüz Türkiye."

"Adil yönetim"

CHP Döşemealtı Belediye Başkan adayı Menderes Dal, esnaf ve vatandaş ziyaretlerinde kendilerinden en çok talep edilenlerin temel belediyecilik hizmetleri, adil, dürüst ve liyakatli bir yönetim anlayışı ve Döşemealtı'nın tarihi ve doğal zenginliklerinin korunması ve tanıtılması olduğunu söyledi. Dal, göreve geldiklerinde halkın beklentilerini en kısa sürede hayata geçireceklerini vurguladı.

"Halkçı belediyecilik"

Toplumcu, halkçı bir belediyecilik anlayışıyla eşit ve nitelikli hizmetleri tek tek hayata geçireceklerini ifade eden Menderes Dal, "Evde sağlık hizmeti sağlayacağız. Etüt merkezleri, kreşler, yaşlı bakım merkezleri, toplum merkezleri kuracağız. Üretimi destekleyecek kooperatifler kuracağız. Kırkgöz'ü gözümüz gibi koruyacağız. Yok olmaya yüz tutan Döşemealtı Halısını yaşatacağız. Döşemealtı markası oluşturacağız" dedi.

"Genç'ten birlik beraberlik mesajı"

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç kürsüye çıkarak birlik beraberlik mesajları verdi. Genç, hem CHP Döşemealtı Belediye Başkan Adayı Menderes Dal'ın hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in arkasında olduğunu vurgulayarak, "Kimse benden başka bir şey beklemişin. 25 yıldır ben bu partiye emek veriyorum. Başkan adaylarıma seçim sürecinde ve seçildikten sonra her türlü desteği vereceğim" dedi.

Konuşmaların ardından Döşemealtı Koordinasyon Merkezi törenle açıldı. Başkan Böcek, Antalya Nakliyatçılar, Ambarcılar ve Kamyon Galericileri Kalkınmaz ve Dayanışma Derneği Başkanı Engin Güler ve yönetimiyle bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinledi, projelerini anlattı.

"Korkuteli SKM açıldı"

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Muhittin Böcek, Döşemealtı'ndan sonra Korkuteli'de CHP Belediye Başkan Adayı Saniye Caran'ın seçim koordinasyon merkezi açılışına katıldı. Büyük coşkunun yaşandığı miting havasında geçen açılışta vatandaşlara seslenen Başkan Böcek, 5 yıldır ranta dönük değil halka dönük projeler gerçekleştirdiklerini söyledi. Altyapısı üstyapısı, içme suyuyla, asfaltıyla Korkuteli'nde birçok hizmete imza attıklarını belirterek, "Ben çalışmalarımı asla seçime yönelik yapmadım. Saniye Caranla el ele bütün Korkutelililerin mutluluğu için çalışacağız. Yapımı biten sebze ve meyve kurutma tesisimiz Korkuteli'ne çok yakıştı. Yakında açılışını yapacağız. Orada Korkutelili gençlerimiz ve kadınlarımız çalışacak. 100 milyona mal olan tesisimizde 250 kişi istihdam edeceğiz" dedi

"Korkuteli'ye hak ettiği değeri alacak"

Saniye Caran, konuşmasında Korkuteli'nin bir tarım ve ticaret kenti olduğunun altını çizerek, "Bugün 59 bin olan nüfusumuz yazın 4 katına kadar çıkıyor. Havası ve suyuyla çok yaşanabilir olan ilçemizde yılın her günü ticaret, tarım ve turizm yapma hedefindeyiz. Spor ve sağlık turizmi projelerimizle hak edilen değeri vermeye geliyoruz. Büyükşehir Belediyesiyle el ele verip, projelerimizi gerçekleştirmemiz gücümüze güç katacaktır" diye konuştu. - ANTALYA