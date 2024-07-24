Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı: 'Simit kendiliğinden 25 kuruş olurdu zaten' - Son Dakika
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Politika

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı: 'Simit kendiliğinden 25 kuruş olurdu zaten'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı: \'Simit kendiliğinden 25 kuruş olurdu zaten\'

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye'de hayatı boyunca 1 lira vergi ödemeyip katrilyonlarca servete sahip insanlar olduğunu savunarak; 'Memleketin kaynakları har vurup harman savrulmasaydı, simit kendiliğinden 25 kuruş olurdu zaten' dedi. Başkan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belediyelerin borçlarıyla ilgili açıklamasına cevap verdi ve Karun gibi servete sahip olanların vergi ödemediğine dikkat çekti.

24.07.2024 17:26  Güncelleme: 17:28
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Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye'de hayatı boyunca 1 lira vergi ödemeyip katrilyonlarca servete sahip insanlar olduğunu savunarak; "Memleketin kaynakları har vurup harman savrulmasaydı, simit kendiliğinden 25 kuruş olurdu zaten" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan ile birlikte Denizli Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Gazetecilerin 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutlayan Başkan Çavuşoğlu, burada basın mensuplarının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, CHP'li belediyelere yönelik söylediği, "Meydanlarda 'oy verene bedava traktör vereceğiz' demek kolaydır; zor olan sözünün eri olmaktır, ahdine sadık kalmaktır. Şu anda belediyelerin borçlarıyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığımız, kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır. Öyle 25 kuruşa simit yok" şeklindeki açıklamasına cevap verdi.

Başkan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada; "Cumhurbaşkanının hassasiyeti noktasında biz de emin olun altına imza atarız. Elbette borcu olan borcunu ödesin. Bununla ilgili hiçbir sıkıntımız yok da bugüne kadar borcu silinenler var. Devlete vergi borcu olup silinenler var. Devlete iş yapıp ödemeyenler var. En lüks marinalarda 100 bin, 200 bin, 500 bin lira hesap alınırken, yüzde sıfır KDV uygulananlar var" dedi.

"Simit kendiliğinden 25 kuruş olur zaten"

Türkiye'de hayatı boyunca 1 lira vergi ödemeyip katrilyonlarca servete sahip olan insan olduğunu vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, "Cumhurbaşkanımız bu anlamda bir hassasiyet gösterecekse toplumun tüm dinamiklerini ele almalıdır. Beşli çete dahil olmak üzere bugüne kadar aldıklarıyla, verdikleriyle hepsiyle beraber herkesi ele almalıdır. Biz sabah gelir geçmiş dönem borcumuzu öderiz. Cumhurbaşkanımız bize bir tek şeyde güzellik yapsın, buradan seslenmiş olalım. Şu MASAK denilen Mali Suçları Araştırma Kurulu var. Biz ona isimleri verelim. Bizden iki adam alsınlar. Sadece Denizli'den de değil tüm Türkiye'den de alsınlar. Melih Gökçek'ten tutun Turgut Altınok'a, Denizli'deki arkadaşları dahil olmak üzere bunların hepsinin isimlerini verelim. Bu arkadaşları gelirleriyle, giderleriyle çıkarsınlar, emin olun başka hiç bir şeye gerek kalmaz simit kendiliğinden 25 kuruş olur zaten" diye konuştu.

Karun gibi servete sahiplerin vergi ödemediğine dikkati çekti

Başkan Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu memleketin kaynakları har vurup, harman savrulmasaydı, tahıl koridoru altında dışarıdan 11 lira buğday alıp, kendi çiftçimize 6,5 liraya buğday sattırmaya çalışmasalardı emin olun bugün zaten simit 25 kuruş olurdu. Bugün Karun gibi servete sahipleri araştırsınlar, ben onların vergi ödediğini de görmedim." - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Bülent Nuri Çavuşoğlu, Türkiye, Denizli, Simit, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı: 'Simit kendiliğinden 25 kuruş olurdu zaten' - Son Dakika

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