Başkan Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü - Son Dakika
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Başkan Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü

20.04.2022 14:15
Başkan Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesi Belediye Başkanı, ilçede devam eden ve planlanan yatırımlar için Ankara'da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü.

Başkan Ceylan Ankara'da kamu hizmetlerinin Köyceğiz'e kazandırılması noktasında birebir ve bürokratların da katılımıyla toplantılar gerçekleştirdi. Toplantılarda ilçede devam eden çalışmaların hızlandırılması, yeni yapılacak hizmetlerin de ilçeye kazandırılmasıyla ilgili konular görüşüldü. Misafirperverliği için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 'ya şükranlarını sunan Başkan Ceylan, "Bugüne kadar ilçemize sağladığı destek ve katkılarından dolayı Bakanımıza teşekkür ederim" dedi. - MUĞLA

Başkan Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü

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Süleyman Soylu, Köyceğiz, Ankara, Muğla, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Ceylan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüştü - Son Dakika


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