Başkan Demir: "Bütçenin 3 katı borçla aldığımız belediyenin borcu şu anda bütçemizin 3'te 1'i kadar"

"Batı Çevre Yolu yatırım programına alındı, ihale edilip bu yıl yapımına geçilecek"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Toplantısı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "2019 yılında bütçenin 3 katı borçla devraldığımız aldığımız belediyemizin şu andaki borcu bütçenin 3'te 1'i kadar. Borcumuz geçmişe göre 9 kat düştü" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Ocak Ayı Son Toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Meclis Toplantı Salonunda yapıldı. İlgili komisyonlardan gönderilen 56 gündem maddesinin karara bağlandığı toplantıda konuşan Başkan Mustafa Demir, 1 milyar TL'lik kredi kullanım yetkisini neden aldıklarını, Batı Çevre Yolu'nun yatırım programına alınmasını ve yerel seçimlerde aday olanlar hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"Halit Doğan'ı tebrik ediyorum ve her zaman yanındayım"

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan'ın AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmesine değinen Başkan Mustafa Demir, "Adaylığı açıklanan arkadaşlarımızı kutluyorum. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklayan partiler var, onlara da başarılar diliyorum. Bizim de ilçe belediye başkan adaylarımız yakında açıklanacak. Hayırlı, barış ve medeniyet yarışı içerisinde geçecek bir seçim atmosferini temenni ediyorum. Hizmet projeksiyonu, vizyonu iyi olan, vatandaşa hizmet noktasında gayreti olan, halkla bütünleşen ipi göğüsleyecektir. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı olarak partimizden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Halit Doğan kardeşimi bir kez daha tebrik ediyorum. Kendisine samimi olarak başarılar diliyorum. Yanında olduğumu da her alanda ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Borcumuzun bütçemizin yüzde 30'unun altına düşecek"

1 milyar TL'lik kredi kullanım yetkisini neden aldıklarını açıklayan Başkan Mustafa Demir, "Bu gibi kararlar normalde yeni yönetime bırakılır. Fakat mesela karla mücadele var önümüzde, şimdi bunu yeni gelecek olan yönetime bırakamayız. Bu da bunun gibi bir şey. Şu anda Gülsan'da kamulaştırmada çok büyük mesafe kat ettik. Yüzde 50'ye yakınını kamulaştırdık. Ödemediğinizde yargı iptal ediyor, mahkeme masrafları katlanıyor. Dolayısıyla bu zaruretten kaynaklanan bir karar. 5 yılda çok ciddi bir -zor yakalanacak ve zor gerçekleştirilecek- sıçramayı gerçekleştirmiş olmamıza rağmen borç rakamları üzerinden siyaset yapmaya kalkanlar olabilir. 2019 yılında devraldığınız portre: Belediyemizin SASKİ ve şirketler dahil toplam bütçesi 1 milyar 150 milyon TL. Devraldığımız toplam borç o günkü kurlarla döviz borçlarını da çarpım ile dahil 3 milyar 360 milyon TL. Toplam bütçemizin 3 katı borçla devraldığımızı ifade etmek istiyorum. Raylı sistemden gelen borçlar vardı. Atık su arıtma tesisinden gelen 50 milyon euroluk borçlar vardı. Bizim dönemimizde ödenmiş ama raylı sistemden kalan 120 milyon euro borç var. Bunu eleştirmek için söylemiyorum. Dolayısıyla daha önceki Yusuf Ziya Yılmaz, Zihni Şahin dönemlerinde yapılan bir kısım çekilen kredilerle beraber toplam Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli şehirlerinden birisi olan Samsun Büyükşehir Belediyesi'ni devraldığımız tablo bu. Şu anda belediye bütçemiz 2024 yılında SASKİ, şirketler dahil yaklaşık 15 milyar TL. Şu anda borcumuz anapara kısmı yaklaşık 6 buçuk milyar TL. Ne demek? Bütçemizin yüzde 40'ı. Önceden 3 katıydı. Yüzde 35 şu kamulaştırma kredileri ile buraya geliyor ama önümüzdeki yazın bu çektiğimiz kamulaştırma kredilerinin 2 katı nakit para kasamıza girecek. Gelecek yönetim bunu kasaya girdiğinde zaten açıklar. Böylece borcumuz yüzde 30'un altına düşecek" şeklinde konuştu.

"Borcumuz geçmişe göre 9 kat düştü"

Belediyenin borcunun 9 kat düştüğünü ifade eden Başkan Demir, "Yüzde 30'un altına düşmüş olan borcumuz, diğer ilçe ve il belediyelerine baktığımızda oradaki skalayı Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin borçluluğuyla kıyaslamaları hakkaniyete uygun değildir. Bunu net bir şekilde ifade ediyorum. 5 yıllık dönemden mesulüz. Belediyeyi bütçesinin 3 katı borç ile almışız, şu anda bütçesinin 3'te 1'i kadar borç var. 2019'a göre 9 kat borçluluğumuz düşmüş. Yaklaşık 140 civarı kamyon aldık. 70'ten fazla iş makinesi aldık. 4 tane beton santrali kurduk. Beton boru ve parke fabrikasını kurduk. Konkasör tesisleri kurduk. Kiraladığımız araçların satın alarak şu anda kirasız kullanıyoruz. Kamulaştırma parası ödedik, bugünkü parayla ödediğimiz rakam 3 milyar TL. İş makinelerine ödediğimiz para bugünkü parayla 4 milyar TL. 850 tane mahallenin yolunu sıfırdan yapmakta dahil, 470 tane mahallenin içme suyunu tamamını yapmak da dahil. Bugünkü parayla borcumuz geçmişe göre 9 kat düşmüştür. 28 milyar TL'lik de bugünkü parayla yatırım yapmıştır Samsun Büyükşehir Belediyesi" şeklinde konuştu.

"Batı Çevre Yolu yatırım programına alındı, ihale edilip bu yıl yapımına geçilecek"

Batı Çevre Yolu'nun yatırım programına alındığını müjdeleyen Demir, "Düz arazilere artık plan yapmak yok. Bundan sonraki yönetimlerin de tarım arazilerine plan yapmaması lazım. Şehir büyüyorsa, planlı alanlar bitti. Çatalarmut ile ilgili de çalışıyoruz. Şehirde olup da plansız olan alanlar riskli alanlardır. Bizim gayretimiz yatay mimaride dünyaya örnek olacak Samsun'u inşa etmek. Bizim görevimiz bu. Dün hayırlı uğurlu olsun. Milletvekilimiz Mehmet Muş'tan bire kere daha Allah razı olsun. Kendisine huzurda şükranlarımızı sunuyorum. Batı Çevre Yolu yatırım programına alındı. Bilgisini bana iletti. Hemen bu sene bu kadar, ardından da kamulaştırma ile birlikte Batı Çevre Yolu bu sene ihale ediliyor. Yapımına 2024 yılında geçilecek. Arkasından Doğu Çevre Yolu ile ilgili çalışma da hızlı bir şekilde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Komisyonlardan havale edilen tüm maddeler, kabul edilerek karara bağlanırken, 1 milyar TL'lik kredi kullanım talebi de oy çokluğu ile meclisten geçti.