Başkan Demirtaş: "İlçemizin dört bir köşesinde özveri ile çalışıyoruz" - Son Dakika
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Başkan Demirtaş: "İlçemizin dört bir köşesinde özveri ile çalışıyoruz"

19.04.2022 12:57
Başkan Demirtaş: "İlçemizin dört bir köşesinde özveri ile çalışıyoruz"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Pazar Mahallesi Müftü Sokak'ta asfaltlama gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Pazar Mahallesi Müftü Sokak'ta asfaltlama gerçekleştiren Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Demirtaş, İlkadım Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin dört bir köşesinde özveriyle çalışmaya devam ettiğini söyledi.

Hedefimiz İlkadım'daki yolların asfalt ve yama gibi ihtiyaçlarını tamamlayıp ilçe halkının problemsiz olarak bu yolları kullanması sağlamak olduğunu kaydeden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizin birçok noktasında sıcak asfalt, sathi kaplama, kaldırım ve parke çalışmaları yapan Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz, merkeze uzak mahallelerde de hizmet ağını her geçen gün artırarak vatandaşların sorunlarını çözüyor. Kent merkezinde önemli bir konuma sahip bu sokağımızda yapılan çalışmalar tamamlandığında hem halkımız hem de ilçe esnafımız alt ve üst yapı yönünde sıkıntısız bir konfora kavuşacak" dedi.

"İlkadım'ı yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz"

Göreve geldikleri günden beri İlkadım için çalıştıklarını ve İlkadımlıların hizmetinde olmaya devam edeceklerini kaydeden Başkan Demirtaş, "Yazın sıcağında kışın soğuğunda büyük bir özveriyle çalışan, ilçemizin her mahallesinde her sokağında alın terlerini döken personellerimizi yürekten kutluyor, kolaylıklar diliyorum. İlçemizi yollarıyla, parklarıyla, sosyal yaşam alanlarıyla yeniliklere kavuşturmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN

Başkan Demirtaş: İlçemizin dört bir köşesinde özveri ile çalışıyoruz
Başkan Demirtaş: İlçemizin dört bir köşesinde özveri ile çalışıyoruz
Başkan Demirtaş: İlçemizin dört bir köşesinde özveri ile çalışıyoruz
Başkan Demirtaş: İlçemizin dört bir köşesinde özveri ile çalışıyoruz
Başkan Demirtaş: İlçemizin dört bir köşesinde özveri ile çalışıyoruz

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Fen İşleri Müdürlüğü, Necattin Demirtaş, Hisarcık, İlkadım, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Demirtaş: 'İlçemizin dört bir köşesinde özveri ile çalışıyoruz' - Son Dakika


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