İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, Proje Lansmanında Yeni Vaatlerini Açıkladı

Politika

Proje lansman toplantısında yeni vaatlerini açıklayan İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, son yapılan anketlerde 4 puan önde çıktıklarını söyledi.

Başkan Necattin Demirtaş'ın proje tanıtım toplantısı Ihlamur Kafe'de yapıldı. Bu dönem yaptıkları proje ve faaliyetleri hakkında bilgi veren Demirtaş, tekrar başkan seçilmesi halinde hayata geçirmeyi planladığı projeleri açıkladı.

"Maliyeti 100 milyon TL'yi geçen projeleri 1 kuruş kredi kullanmadan hayata geçirdik"

Bu dönemde hayata geçirilen projeler hakkında bilgi veren İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, "İlkadım'da insana dokunan güzel projeleri hayata geçirdik. Maddi ve pandemi anlamında sıkıntılı bir dönemin ardından Kahramanmaraş depremlerini geride bıraktık. Bu sıkıntılara rağmen İlkadım'da varlıklarımızı arttırıp, kredi kullanmadan belediyeciliğin yapılabilirliğini Türkiye'ye kanıtladık. Hayata geçirdiğimiz 100 milyon TL'den fazla maliyetli projeleri 1 kuruş kredi almadan envanterimize işledik. Gelirlerimizin tamamı vergi ve altyapı bedellerinden oluşuyor. Biz, başkan olarak halktan aldığı vergi paralarını yönetmek için görevlendirdiği kişiyiz. O zaman da akla şu geliyor: 'Siz paralarınızı kime teslim edersiniz?' Güvenilir ve dürüst birine teslim etmeniz lazım. Yoksa parayı çalarlar. Olaya bu mantıkla bakılmalı. Seçmenin bu mantık üzerine giderse daha doğru yolu bulacağına eminim. Biz de 2 dönemlik başkanlık zamanımızda güvenilir ve dürüst belediyeciliğe imza attık" dedi.

"Mal varlığım başkan olduktan sonra da değişmedi, aynı kaldı"

Görev aldığı 2 dönemde de mal varlığında bir artış olmadığına dikkat çeken Başkan Necattin Demirtaş, "Belediye başkanı olmazdan evvel Ankara'da bir dairem, bir arabam bir de Atakum Taflan'da 2008'de yaptığım şu anda içinde oturduğum evim vardı. 2 dönemdir belediye başkanıyım, varlıklarımda hiçbir değişiklik yok. Eskiyle aynı durumdayım. Kimseye borcum yok, hacca gitmek için paramız hazırda duruyor. Hac henüz çıkmadı. Tüm mal varlığım bu kadar. Bu dönemde Ata Ocağı, Hasta Refakatçi Evi, Şefkat Evi ve Mahalle Kreşleri gibi birçok projeyi hayata geçirdik. Bunlar hem sosyal sorumluluk hem de beni çok duygulandıran ayrıca da Türkiye'ye örnek olacak projeler olarak hizmete girdi" diye konuştu.

"Son yapılan anketlerde 4 puan önde çıkıyoruz"

Yaptırdıkları son ankette AK Parti'den 4 puan önde olduklarını açıklayan Başkan Demirtaş, "Son yapılan anketlerde 4 puan öndeyiz. AK Parti ile çekişiyoruz. Diğer partiler yarışta yok. 2009'da MHP'nin yüzde 10 oyu vardı. AK Parti yüzde 60, CHP 20 bandındaydı. Biz 59 bin 800 oyla başkan seçildik. O dönem CHP'lilerden 10 binden fazla oy aldık. İlkadım'da herkesten oy alabildiğini ispat etmiş bir aday olarak 10 gün sonra sonucu göreceğiz. 2014'te son hafta seçime 10 puan önde girmiştim, sonra kaybettim. Şu anda öndeyiz ama işimiz daha bitmedi. Kesin kazandığımız bir durum yok. Sonuna kadar çalışmaya devam edeceğiz. Bu dönem birçok hizmeti meclis çoğunluğu olmamasına rağmen hayata geçirdik. Başkan bizdik ama meclis çoğunluğumuz yoktu. Bu bir takım kararların alınmasında bize bazı zorluklar çıkarttı. Yeni dönemde başkanlığın yanı sıra meclis çoğunluğunu da yakalarsak, daha iyi hizmetler yapacağımızı düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Hayata geçirilmesi düşünülen yeni projeler

Tekrar başkan seçilmem dahilinde hayata geçirmek için hazırladığımız projeler ise şunları:

"Aqua İlkadım Projesi: Bu proje ile Samsun merkezdeki aqua park eksikliğini kapatacağız. Derebahçe Mahallemizde çocuklara gençlere ve ailelere yönelik etkinlik alanları bulunan tesis 365 gün hizmet verecek.

Baruthane Vadi Projesi: Yoğun şehir hayatını unutturacak 7'den 77'ye herkese yönelik tesis ve yeşil alan ile Samsun manzarası 365 gün boyunca hizmet verecek.

Büyüklerimiz Bize Yük Değilsiniz Projesi: İlçemizde kurulan halk pazarı yerlerimizde akülü araçlarımız ile yürümekte zorluk çeken ve 65 yaş üstü yaşlılarımızı Pazar alışverişleri ve sonrasında evlere bırakacağız.

Doğa Okulu Projesi: Güzeldere Mahallemizde yaklaşık 6 bin m2 alanda içerisinde eğitim atölyeleri, kültür ve spor etkinlikleri düzenleyeceğimiz 4-14 yaş aralığında çocuklarımızın kişisel gelişimlerini tamamlayabilecekler.

Engelsiz Yaşam Merkezi Projesi: İlçemizde rehabilitasyon merkezine ulaşamayan engelli vatandaşlarımız için zaman geçirebilecekleri, sosyalleşebilecekleri projemizi hayata geçireceğiz.

İyi ki Varsın Eren Bülbül Misafirhanesi Projesi: Bakıma muhtaç, engelli ve yaşlı vatandaşları günlük olarak emanet edebilecekleri projemizi hayata geçireceğiz.

Geri Dönüşüm Tesis Projesi: İlçemizde toplanan katı atık materyallerinin geri dönüşümünü sağlayarak ürünlerin doğaya bırakılmadan tesisimizde ayrıştırılarak ekonomiye katkı sağlayacağız.

Hayvan Hastanesi ve Sokak Hayvanlarını Koruma Merkezi Projesi: 20 dönüm arazi üzerinde yapacağımı merkezimizde zarar gören hayvanları tedavi ettirip, koruma altına alacağız.

Hayvan Yemi Projesi: Toplanan gıda atıklarını yem makinasında karıştırarak yüksek besin değerine sahip mama haline getirecek ve ücretsiz dağıtım yaparak sokak hayvanlarını düzenli olarak beslenebilmesini sağlayacağız.

Tekstil Atölyesi Projesi: Vatandaşlarımız için yeni iş alanı oluşturmak amacıyla 3 bin kişiye iş kapısı olacak tekstil atölyesini hayata geçireceğiz."

Başkan Necattin Demirtaş, Fit İlkadım, Kuruluşun İlkadım'ından Çanakkale'ye, Güzeldere Düğün Salonu, Hobi Bahçesi, İkram Aracı, İlkadım Arama-Kurtarma Merkezi, İlkadım Kültür Merkezi, İlkadım Otopark, İlkadım Meslek Edindirme Kursu, İplik İzleri, Kalkancı Yaşam Alanı, Kompost Evi, Konkasör, Seyr-i Alem, Türk Dünyası Parkı, Uzgur Seyir Kule, Yaşar Doğu Güreş Kulübü ve Yazılım Eğitim Merkezi Projesi gibi birçok projeyi de başkan seçilmesi halinde hayata geçirmek için çabalayacaklarını sözlerine ekledi. - SAMSUN