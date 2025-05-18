Başkan Doğan, "19 Mayıs bir liderin inanç dolu yürüyüşünün simgesidir"

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan; "19 Mayıs ruhu, yalnızca geçmişin değil; eşitliğin, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir geleceğin teminatıdır" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Doğan mesajında, "19 Mayıs yalnızca bir kurtuluş mücadelesinin değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunun ve geleceğini gençliğe emanet eden bir liderin inanç dolu yürüyüşünün simgesidir. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir" sözü, gençliğe olan inancını çok açık anlatıyor. Atatürk'ün bizlere bıraktığı bu kutsal miras, çağdaş ve özgür bir Türkiye hayaliyle büyüyen gençlerimizin omuzlarında yükselecek. Gençlerimize her alanda destek olmayı bir görev biliyor, bu anlayışla çalışıyoruz. Merkezefendimizde hayata geçirdiğimiz projelerle gençlerin bilimde, sanatta ve sporda özgürce gelişebildiği bir ilçe inşa ediyoruz. 19 Mayıs ruhu, yalnızca geçmişin değil; eşitliğin, adaletin ve barışın hüküm sürdüğü bir geleceğin teminatıdır. Başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve bağımsızlık uğruna can veren şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm gençlerimiz bayramını yürekten kutluyorum" dedi. - DENİZLİ