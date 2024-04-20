Başkan Doğan: 'İlk işimiz trafik' - Son Dakika
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Politika

Başkan Doğan: 'İlk işimiz trafik'

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Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Başkan Halit Doğan, trafik sorununu çözmek için çalışacaklarını belirtti.

20.04.2024 18:17  Güncelleme: 18:35
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Başkan Doğan: "İlk işimiz trafik"

"Kadrolar zamanla oluşacak"

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi yeni dönemin ilk toplantısını yaptı

SAMSUN - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, mesaiye 06.00 gibi başladıklarını, gece 01.00'e kadar çalıştıklarını belirterek, "İlk işimiz trafik, tabii şehrin trafikle alakalı beklentileri var" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimleri sonrası ilk toplantısını meclis binasında yaptı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan başkanlığında yapılan toplantıda 23 gündem maddesi görüşüldü.

Meclis, gündem maddelerine geçilmeden önce saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okuması ile başladı. 17 gündem, 6 gündem dışı olmak üzere 23 madde, mecliste onaya sunuldu. Gündeme alınan maddelerden gizli ve işaretle yapılan komisyon, katiplik, başkanvekili ve temsilci seçimleri mecliste karara bağlandı. Başkan Halit Doğan, meclis arasında İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

Yeni meclisin Samsun ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "2024 Mahalli İdareler Seçimleri sonrasında meclisimizin ilk toplantısını yaptık. Hayırlı olmasını diliyorum. Yüksek Seçim Kurulu'ndan kesinleşen meclis üye listesinin bildirilmesinin 5'inci gününde yapma durumumuz oluştuğu için Cumartesi günü yani bugün meclisimiz toplanmış oldu. 17 ilçemizde seçilen belediye başkanlarımız ve 17 ilçemizden seçilen Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyelerimizden oluşan meclisimizle beraber inşallah Samsunumuz hakkında hayırlı kararlar alacak şekilde görev yapmayı Rabb'im bizlere nasip etsin. İlk toplantıyı yapıyoruz. Toplantı gündemimiz gereği bundan sonrasında komisyonlarda görev yapacak arkadaşlarımızı seçmiş oluyoruz. Gizli oyla seçilenler var. Açık oyla seçilenler var. Arkadaşlarımızın tercihlerini bir taraftan yansıtmalarını bekliyoruz. Buna göre de seçilen arkadaşlarımızı ilan ediyoruz. Bundan sonra da mutat bir şekilde aylık olarak toplanacağız. Meclis faaliyetlerimizi de canlı olarak Samsunlu hemşerilerimizin izlemesi için yayınlamış olacağız. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"Kadrolar zamanla oluşacak bir durum"

Şehri örnek bir şehir haline getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını ifade eden Başkan Halit Doğan, "Kadrolar zamanla oluşacak bir durum. Hemen üç gün beş gün diye söylenecek bir şey değil. Biz arkadaşlarımızın hepsinin tecrübelerinden faydalanarak yol yürümeyi tercih etmek istiyoruz. O nedenle de arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Şu anda brifinglerimizi alıyoruz. Memnun olduğumuz bütün arkadaşlarla çalışacağız. Belki arkadaşlardan bir kısmı bizimle çalışmak istemeyebilir. Bu, neticede karşılıklı bir durum. Emek vermek isteyen, şehre hizmet etmek isteyen, özveriyle gayret göstermek isteyen herkesle çalışma arzusundayız. Önemli olan polemiklerden uzak, şehrin sadece hizmet konuştuğu bir 5 yıl yaşansın arzu ediyoruz. İnşallah bu 5 yılın sonunda Samsunlu hemşerilerimizin 'iyi ki de oy vermişiz, iyi ki de seçmişiz Samsunumuza güzel hizmetleri oldu başkanımızın' dedikleri bir dönemi hayata geçirmiş oluruz. Günü bereketli geçirmekten başka, proje üretmekten başka Samsunluya bu şehirde yaşamaktan mutlu olduğunu hissettirmekten başka hiçbir derdimiz yok. Kavgamız yok, kaos istemiyoruz. Şehrimizi turizmden tarıma, gencinden yaşlısına, kadınından engellisine, insanların mutlu olduğu örnek bir şehir haline getirmek için var gücümüzle gayretle çalışacağız" diye konuştu.

"İlk işimiz trafik, şehrin trafikle alakalı beklentileri var"

İlk işlerinin şehrin trafikle alakalı olan beklentilerini çözmek olduğunu belirten Başkan Doğan, "Bir taraftan çalışıyoruz, bir taraftan sabah mesai 06.00 gibi başlıyor, gece 12.00-01.00 gibi bitiyor. Bir taraftan da haftada 3 gün misafirlerimizi ağırlıyoruz. Diğer günlerde de arkadaşlarımızla hem gece hem gündüz diğer günleri üzerinde de çalışıyoruz. İlk işimiz trafik, tabii şehrin trafikle alakalı beklentileri var. Bir tarafta organize sanayi bölgelerimizle alakalı çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. İş, istihdam, turizm. İşimiz Samsunumuza daha fazla gelir oluşsun. Samsunlu iş ve AŞ derdinde olmasın. Samsun'un ekonomisi büyüsün. Samsun daha da fazla tanınsın. Samsun insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir şehir olsun arzu ediyoruz. İnşallah hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.

Meclisten detaylar

Toplantıda mevcut Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk tekrar yeni dönemde de meclis başkanvekili seçilirken, 2'nci Meclis Başkanvekili ise MHP'den Abdurrahman Çamaş oldu. Üye seçimlerinin tamamlanmasının ardından denetim komisyonu raporu okundu. Ardından Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram tarafından 5 yıllık eski yönetimin faaliyet raporunun sunumu yapıldı.

İlgili maddeler komisyonlara havale edildi.

Başkan Doğan: \'İlk işimiz trafik\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Doğan: 'İlk işimiz trafik' - Son Dakika

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