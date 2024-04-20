Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında Başkan Doğan, Şeffaf ve Hesap Verebilir Yönetim Anlayışıyla Hizmetler Yapmayı Diledi

Politika

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla Samsunumuza yakışır bir şekilde, iz bırakacak güzel hizmetler yapmayı yürekten diliyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi 2024 yılı Nisan Ayı Olağan Toplantısı 1'inci Birleşimi Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, başkanlığında gerçekleştirildi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına göre yeni oluşan Meclisin, ilk toplantısında 23 gündem maddesi görüşüldü.

Toplantının açılış bölümünde konuşma yapan Başkan Doğan, önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in vefat eden annesi Safiye Demir'e Allah'tan rahmet, Başkan Demir ve ailesine sabırlar diledi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin Samsun'a ve Türkiye'ye hayırlı olmasını dileyen Başkan Doğan, "Yeni çalışma dönemimize başlamadan önce istiklal mücadelemizi vererek bizlerin bugün bu meclis çatısı altında bulunmamıza vesile olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, bu güne kadar ülkemiz için canlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Mustafa Demir Başkanımız başta olmak üzere geçmiş dönemde görev yapan tüm büyükşehir belediye başkanlarımıza ve geçen dönem birlikte görev yaptığımız ilçe belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Meclisimizin yeni çalışma döneminde göreve ilk kez başlayan saygıdeğer meclis üyelerimiz ile yeniden aday olup tekrar seçilerek aramızda bulunan saygıdeğer meclis üyelerimize de hayırlı uğurlu olsun dileklerimizi iletiyorum. Milletimizin tercihi ile göreve başlayan 17 ilçe belediye başkanlarımıza da hayırlı hizmetler yapma temennisiyle görevlerinde başarılar diliyorum. Her birinize bu demokratik süreçte ortaya koyduğunuz emek ve çaba için ayrı ayrı gönülden teşekkür ediyorum. Samsun Büyükşehir Belediye Meclisi olarak şeffaf, katılımcı ve hesap verebilir bir yönetim anlayışıyla adil bir şekilde şehrimize hizmet etmeyi, kimseyi ayırt etmeden tüm ilçe belediye başkanlarımızla ve meclis üyelerimizle işbirliği içerisinde Samsunumuza yakışır bir şekilde iz bırakacak güzel hizmetler yapmayı, yürekten diliyorum. Çalışma dönemimizin hepimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Başkan Doğan, 18 Nisan 2024'de Tokat'ın Sulusaray ilçesi merkezli olarak meydana gelen 5,6 ve 4,4 büyüklüğündeki depremler sonrasında 'Mobil Mutfak Aracı'nı hızla bölgeye gönderdiklerini belirterek "Mobil Mutfak Aracımızla, ekiplerimiz iki gündür bölgede hizmet veriyorlar. Çok şükür depremler sonucunda bir can kaybı yaşanmadı. Tokat İlimize geçmiş olsun dileklerimi bir kere daha iletiyorum" diye konuştu.

Toplantıda yapılan oylamayla mevcut Meclis Başkanvekili Nihat Soğuk tekrar yeni dönemde de meclis başkanvekili seçilirken, 2'nci Meclis Başkanvekili ise Abdurrahman Çamaş oldu. Yapılan oylamalarla asil ve yedek belediye meclis katip üyeleri, encümen üyeleri seçilip meclis komisyon ve üyeleri belirlendi. Tarihi Kentler Birliği Meclisi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği, Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nde görev yapacak meclis üyeleri seçildi. Toplantıda Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri İlhan Bayram tarafından Samsun Büyükşehir Belediyesi 2023 yılı Başkanlık Faaliyet Raporu meclise sunuldu. Gündem maddelerinin karara bağlanmasının ardından meclis toplantısı sona erdi. - SAMSUN