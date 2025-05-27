Başkan Ecem Esen: "Vesayetçi zihniyete karşı mücadelemiz sürecek" - Son Dakika
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Politika

Başkan Ecem Esen: "Vesayetçi zihniyete karşı mücadelemiz sürecek"

Başkan Ecem Esen: "Vesayetçi zihniyete karşı mücadelemiz sürecek"
27.05.2025 15:48
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AK Parti Kütahya İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Avukat Ecem Esen, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, darbe ve vesayet zihniyetini sert sözlerle eleştirdi.

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı İnsan Hakları Başkanı Avukat Ecem Esen, 27 Mayıs 1960 darbesinin yıldönümünde yaptığı açıklamada, darbe ve vesayet zihniyetini sert sözlerle eleştirdi. Gün dolayısıyla basın açıklaması yapan Esen, "Demokrasi şehitlerimiz Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyoruz. 27 Mayıs sadece bir darbe değil, vesayetçi düzenin temelinin atıldığı karanlık bir dönemin başlangıcıdır" dedi.

Esen, 27 Mayıs'ın sadece geçmişte kalan bir tarih olmadığını, bugün hala darbeci zihniyetin farklı şekillerde varlığını sürdürdüğünü ifade etti. "Milletin iradesi yerine vesayet zihniyeti geçirilmiştir. Darbeye giden yolun taşları medya tahrikleri, yalan haberler ve sokak olaylarıyla döşenmiştir" ifadelerini kullandı.

Ecem Esen, dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün darbe sonrası Cemal Gürsel'e söylediği sözleri hatırlatarak, CHP'nin darbelere olan tarihi yaklaşımını da eleştirdi. Esen, "O tarihten bugüne CHP, her türlü darbenin ya önünde ya arkasında ya da yanında durmuştur" diye konuştu.

"Yassıada tiyatroları ve vesayet mekanizması"

Darbe sonrası kurulan Yassıada mahkemelerini "tiyatro" olarak niteleyen Esen, idam kararlarıyla milli iradeye darbe vurulduğunu belirtti. Kurulan vesayet düzeninin, sonraki yıllarda demokrasiyi baltalamaya devam ettiğini söyledi.

Esen, AK Parti iktidarı döneminde vesayetçi yapılarla kararlı bir mücadele verildiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devlet-millet kucaklaşmasının sağlandığını belirtti. "Vesayet çöktü ama zihniyeti hala bazı yerlerde yaşıyor. Sokak olaylarını körükleyenlerde, kutsallara zarar verenlerde bu zihniyet tekrar tekrar ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.

Demokrasi ve hukuk mücadelesinden geri adım atmayacaklarını vurgulayan Esen, "Bu ülkenin vesayetçi ve cuntacı zihniyete feda edecek bir dakikası bile yoktur. Bizler 'Durmak yok, yola devam' şiarıyla çalışmaya devam edeceğiz" diyerek açıklamasını tamamladı.

Basın açıklamasına, AK Parti Kütahya İl Yönetim Kurulu üyeleri Fatih Oruç, Kemal Kırbıyık, Salih Nafi Alıç, Arzu Kıvanç, Hamit Çelik, Ali Okumuş, Caner Kurulay ve Elvan Balta ile AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanlığı'ndan yönetim kurulu üyeleri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

İnsan Hakları, Politika, AK Parti, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Ecem Esen: 'Vesayetçi zihniyete karşı mücadelemiz sürecek' - Son Dakika

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