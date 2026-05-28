Malatya\'nın Yeniden Doğuşu: Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği, bakanların destekleri ve şehirde oluşan birliktelikle Malatya'nın her geçen gün daha güçlü şekilde ayağa kalktığını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) il başkanlıklarının Kurban Bayramı dolayısıyla düzenlediği bayramlaşma programına katıldı.

AK Parti Malatya İl Başkanlığı tarafından Malatya Büyükşehir Belediyesi Nikah Sarayında düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, "Mübarek Kurban Bayramınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Bayramlar; kardeşliğin, dayanışmanın, birlik ve beraberliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna günlerdir. İnşallah bu birlik ruhunu hayatımızın her alanında yaşatmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki birlik ve beraberliğin olduğu yerde rahmet vardır, bereket vardır, güç vardır. Kıymetli kardeşlerim; teşkilatlarımızın fedakarlığını, samimiyetini ve gayretini hepimiz çok iyi biliyoruz. Gece gündüz demeden çalışan, alın teri döken tüm dava arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız güçle, azimle ve kararlılıkla hizmet etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin yakın coğrafyasında yaşanan sorun ve sıkıntılara rağmen ateş çemberinin dışında olduğunu ve emin adımlarla yoluna devam ettiğini aktaran Başkan Er, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu güçlü liderlik sayesinde ülkemiz her alanda dimdik ayakta durmaktadır. Dünyada yaşanan tüm zorluklara, bölgemizdeki ateş çemberine rağmen Türkiye güçlü duruşunu sürdürmektedir."

Malatya'da depremin yaralarının sarıldığına ve geleceğin Malatya'sının inşa edildiğine dikkati çeken Başkan Er, "Deprem sonrası yaşadığımız büyük acılara rağmen, devletimizin desteğiyle yaraları hızla sardık. Bugün sadece depremin izlerini silmiyoruz; aynı zamanda geleceğin Malatya'sını inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum başta olmak üzere, tüm bakanlarımızın destekleriyle; valimizle, milletvekillerimizle, teşkilatlarımızla ve belediyelerimizle tam bir uyum içerisinde çalışıyoruz. Bu birliktelik sayesinde Malatya'mız her geçen gün daha güçlü şekilde ayağa kalkıyor. Şehrimize dışarıdan gelen herkes Malatya'daki değişimi, dönüşümü ve yeniden ayağa kalkışı açıkça görüyor. Bizler sadece yollar, binalar ya da projeler yapmıyoruz. Biz, çocuklarımızın ve gençlerimizin yaşayacağı güçlü bir geleceği inşa ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Er, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada adil, şeffaf ve insan odaklı belediyecilik anlayışıyla çalışmalara devam edeceklerini, milletin duası ve desteğiyle Malatya'ya hizmet etmeyi sürdüreceklerini de sözlerine ekledi. Nikah Sayında gerçekleştirilen AK Parti bayramlaşma programından sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Milliyetçi Hareket Partisi Malatya İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Partililerin Kurban Bayramını tebrik eden Başkan Er, "Bayramlar; birlikteliğin, kardeşliğin ve dayanışmanın en güçlü simgesidir. Bu birlik ve beraberlik ruhunun toplumları nasıl ayakta tuttuğunu, ülkeleri nasıl koruduğunu hem dünyadaki örneklerde hem de Türkiye'mizde açıkça görüyoruz. Malatya olarak çok büyük bir imtihandan geçtik. Hepimizin bildiği gibi büyük bir deprem gerçeğiyle karşı karşıya kaldık. Ancak Allah'a hamdolsun; Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliği, devletimizin kurumlarının uyumlu çalışması, milletvekillerimiz, valiliğimiz, belediyelerimiz ve tüm kamu kurumlarımızın dayanışmasıyla önemli bir mesafe katettik. Bunun en büyük sebebi ise buradaki uyumdur. Valimizle, milletvekillerimizle, siyasi kurumlarımızla kurduğumuz güçlü diyalog ve dayanışma ruhudur. Cumhur İttifakı'nın Malatya'da ortaya koyduğu birliktelik, hizmetin hızını ve kalitesini artırmıştır. Eğer aramızda bu güçlü iletişim ve kardeşlik hukuku olmasaydı, bu kadar kısa sürede bu başarıyı elde etmemiz mümkün olmazdı. İnanıyorum ki önümüzdeki 2-3 ay içerisinde Malatya'yı çok daha farklı bir noktada göreceğiz. Sayın Valimizle birlikte yaptığımız incelemelerde de bunu net şekilde görüyoruz. Konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte Malatya'da depremin izlerinin büyük ölçüde silindiğine hep birlikte şahit olacağız. İnşallah yıl sonuna kadar bu tabloyu daha net göreceğiz. Bugün dünyada da görüyoruz ki milletler birlik ve beraberlik içinde olduklarında çok büyük badireleri aşabiliyorlar. Bizler de Allah'a şükür aynı ruhu taşıyoruz. Çünkü bizim için en önemli mesele vatanımız ve dinimizdir. Bunun dışındaki meseleler teferruattır. Küçük kırgınlıkların, küçük hesapların hiçbir anlamı yoktur. Bizim birbirimize sahip çıkmamız, gönül gönüle olmamız gerekiyor. Bugüne kadar ittifak ruhuna katkı sunan, samimiyetle çalışan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Er, MHP eski İl Başkanı Gökhan Gök'e bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, MHP Malatya İl Başkanlığı görevine atanan Turgay Şengönül'e de görevinde başarılar diledi. - MALATYA