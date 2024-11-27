Malatya'da İşyerleri 2025'te Teslim Edilecek - Son Dakika
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Politika

Malatya'da İşyerleri 2025'te Teslim Edilecek

Malatya\'da İşyerleri 2025\'te Teslim Edilecek

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) kasım ayı meclis toplantısına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çarşı merkezinde inşası süren işyerlerinin ilk teslimlerinin 2025 yılının Şubat veya Mart ayında olacağını söyledi.

27.11.2024 12:02  Güncelleme: 12:07
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Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) kasım ayı meclis toplantısına katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, çarşı merkezinde inşası süren işyerlerinin ilk teslimlerinin 2025 yılının Şubat veya Mart ayında olacağını söyledi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) kasım ayı meclis toplantısı, MTSO 15 Temmuz Şehitleri Konferans Salonu'nda Meclis Başkanı Hakan Er başkanlığında düzenlendi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, MTSO'nun meclis toplantısına katılım sağladı.

Meclis toplantısında konuşan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, konut ve işyeri inşaatlarının hızlıca tamamlanarak teslimlerinin yapılmasını söyledi. Malatya'daki tüm işletmelerin iş daralması yaşadığına vurgu yapan Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat asrın felaketinin üzerinden 655 gün geçti, yani 22 ay. Depremler yaşamaya devam ediyoruz, 1 ay önce Kale merkezli 5.9, 15 gün önce Doğanşehir merkezli 4.9, iki önce yine Doğanşehir merkezli 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gidenler bir türlü dönemiyor, kalanlar da tedirgin bir şekilde yaşıyor. TÜİK'in açıkladığı resmi rakamlara göre; Malatya'dan 102 bin 621 kişi nüfusunu başka şehirlere almış. Nüfusunu almadan gidenlerle bu sayısının 200 bini bulduğunu ön görüyoruz. 120 bin vatandaşımız ve 3 bin 500 esnafımız üçüncü kışını konteynerlerde geçirecek. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın resmi rakamlarına göre ilimizde 133 bin bağımsız konuta, 27 bin 500 iş yerine ihtiyaç var. Şuana kadar teslim edilen konut sayısı sadece 17 bin 438, bu da ihtiyacın yüzde 13'üne tekabül ediyor. Teslim edilen iş yeri ise hiç yok. Şehrimizdeki tüm işletmeler iş daralması yaşıyor. OSB'mizde personel ihtiyacı ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Şehrin yeniden inşası için ciddi bir süreç yürütülüyor, şahidiz. Ancak konutların ve iş yerlerinin daha hızlı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'de MTSO Meclis Üyelerine bir sunum gerçekleştirerek, göreve seçildiği günden bu güne yaptıkları hizmetleri ve hayata geçirecekleri projeleri anlattı.

Şehir merkezinin yüzde 10'unun rezerv alan olduğunu kaydeden Başkan Er, toplamda 400 hektarlık alanda 49 rezerv alan olduğunu belirtti. Çarşı merkezinde inşası süren konut ve işyerlerinin ilk teslimlerinin 2025 yılının Şubat veya Mart ayında olacağını söyledi.

Yerinde dönüşümü teşvik etmek amacıyla büyükşehir belediyesi olarak birçok imar düzenlenmesi yaptıklarını belirten Başkan Er, şuana kadar 60 bin 708 konut ve işyerinin ihalelerinin gerçekleştirildiğini ve 17 bin 438 hak sahibine teslim edildiğini ifade etti.

MTSO'nun 30 meslek komitesiyle ayrı ayrı toplantılar yaparak şehrin ticaret ve sanayisini istişare kültürüyle ayağa kaldıracağını vurgulayan Başkan Er, Malatya'nın toparlanma sürecinde ticaret ve sanayi odasının sunduğu katkının çok önemli olduğunu kaydetti.

Toplantının sonunda MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu ve MTSO Meclis Başkanı Hakan Er, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'e meclis toplantısına katılımlarından dolayı teşekkür plaketi takdim etti. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Malatya'da İşyerleri 2025'te Teslim Edilecek - Son Dakika

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