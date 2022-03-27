Başkan Ergün'den Antalya değerlendirmesi - Son Dakika
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Başkan Ergün'den Antalya değerlendirmesi

27.03.2022 13:44
Başkan Ergün'den Antalya değerlendirmesi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı', MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın kapanış oturumuyla tamamlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezi tarafından Antalya'nın Belek ilçesinde düzenlenen 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı', MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın kapanış oturumuyla tamamlandı. Toplantının oldukça verimli geçtiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Toplantımızın ülkemize ve partimize hayırlar getirmesini diliyor, hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi vurgulamak istiyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin" dedi.

MHP Genel Merkezi tarafından Antalya Belek'te düzenlenen ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin konuşmasıyla başlayan 3 günlük 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı', MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'ın kapanış oturumuyla noktalandı. Toplantıya belediye başkanları tam kadro katılırken, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, Selendi Belediye Başkanı Nurullah Savaş ve Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun da yer aldı. Toplantının son gününde MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, partilerinin 2023 ve 2024 hedefleri ve stratejileri hakkında bilgiler verdi. Toplantı, basına kapalı olarak devam etti.

"Toplantımız verimli geçti"

Toplantı sonunda Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ve belediye başkanları, birlik ve beraberlik mesajlarıyla objektiflere poz verdi. Antalya'da 3 gün süren toplantılarının oldukça verimli geçtiğini belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli liderliğinde, Antalya'da 3 günlük 'Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantı'mız, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz Bey'in kapanış oturumuyla tamamlandı. Oldukça verimli geçen toplantımızın ülkemize ve partimize hayırlar getirmesini diliyor, hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimizi vurgulamak istiyorum. Rabbim, birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu. - MANİSA

Başkan Ergün'den Antalya değerlendirmesi
Başkan Ergün'den Antalya değerlendirmesi
Başkan Ergün'den Antalya değerlendirmesi
Başkan Ergün'den Antalya değerlendirmesi
Başkan Ergün'den Antalya değerlendirmesi
Başkan Ergün'den Antalya değerlendirmesi

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Milliyetçi Hareket Partisi, Sadir Durmaz, Antalya, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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