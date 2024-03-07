Başkan Ergün, MASKİ çalışanlarıyla buluştu

Politika

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi. Kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Ergün, tüm personele de çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadın personelini unutmadı. MASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan çalışanları ziyaret eden Başkan Ergün, kadın personelin gününü kutladı, onlara hediye takdiminde bulundu. Tüm personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Ergün, "Manisa'mıza hizmet etmek için özveriyle görev yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz, büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi, başımın tacıdır. Allah, hepsinden razı olsun" ifadelerinde bulundu.

Başkan Ergün'ün ziyaretinden ve bu güzel jesti nedeniyle memnuniyetini paylaşan MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanları da kendisine teşekkür etti. Başkan Ergün'ün bu ziyaretinde kendisine MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve Daire Başkanları da eşlik etti. - MANİSA