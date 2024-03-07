Başkan Ergün, MASKİ çalışanlarıyla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanları ile bir araya geldi. Kadın çalışanların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Başkan Ergün, tüm personele de çalışmalarında kolaylıklar diledi.
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi kadın personelini unutmadı. MASKİ Genel Müdürlüğünde görev yapan çalışanları ziyaret eden Başkan Ergün, kadın personelin gününü kutladı, onlara hediye takdiminde bulundu. Tüm personele çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Ergün, "Manisa'mıza hizmet etmek için özveriyle görev yapan tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Biz, büyük bir aileyiz. Bu ailenin her bir ferdi, başımın tacıdır. Allah, hepsinden razı olsun" ifadelerinde bulundu.
Başkan Ergün'ün ziyaretinden ve bu güzel jesti nedeniyle memnuniyetini paylaşan MASKİ Genel Müdürlüğü çalışanları da kendisine teşekkür etti. Başkan Ergün'ün bu ziyaretinde kendisine MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları, Başkan Danışmanları ve Daire Başkanları da eşlik etti. - MANİSA
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YSK Başkanı Ahmet Yener, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerine yönelik hazırlıkların tamamlandığını belirterek, okulların ve konteyner alanlarının seçime hazır olduğunu açıkladı. Yener, deprem bölgesi ziyaretlerinin sonuncusu olan Diyarbakır'da seçim kurullarının hazır olduğunu gözlemlediklerini ifade etti. Ayrıca, teknik eksikliklerin giderildiği ve ihtiyaç duyulan malzeme ve personelin sağlandığı bilgisini paylaştı.
AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Adil Sebati Ceylan, Batman'a dair projelerini tanıttı. Ceylan, Batman'ı güvenli ve üretken bir şehir olarak inşa etmek istediklerini belirtti. Projeleri arasında 5 bin sosyal konut yapmak, öğrencilere burs ve ulaşım desteği sağlamak, evlenen çiftlere düğün çeyiz desteği vermek, her mahalleye kreş ve bilişim evleri kurmak, uydu kent inşa etmek, park alanlarını artırmak ve sel felaketlerini önlemek gibi birçok büyük proje bulunuyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucuyla mücadele kapsamında zehir tacirlerine göz açtırmadıklarını belirterek, Türkiye'de cezaevlerinde bulunan 309 bin kişinin yaklaşık yüzde 30'unun zehir tacirleri olduğunu söyledi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-9' operasyonlarında 47 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu. Operasyonlar sonucunda ruhsatsız tabancalar ve yasaklı yayınlar ele geçirildi.
Cumhur İttifakı Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan, Mersin Millet Bahçesi'nde düzenlenen mitingde konuşma yaparak Mersin'in hizmete ve belediyeciliğe olan ihtiyacını vurguladı. Soydan, Mersin'in sorunlarına çözüm bulmak için Cumhur İttifakı olarak halkın yanında olduklarını belirtti ve üretken belediyecilik anlayışını vurguladı.
Midyat Denetimli Serbestlik Korulları, Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah başkanlığında mart ayı toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, ramazan ayı yardım çalışmaları, fidan dikme etkinliği, eğitim ve farkındalık projesi, tarihi mekan gezisi ve iftar yemeği gibi konular ele alındı. Toplantıya, belediye başkan yardımcısı, baro temsilcisi, ceza infaz kurumu müdürü ve koruma kurulu üyeleri katıldı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İzmir'de mevcut olan 21 fay hattının 6'nın üzerinde şiddetli deprem üretebileceğini belirterek, konutların ve iş yerlerinin depreme hazır hale getirilmesi için kentsel dönüşüme başlanması gerektiğini söyledi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, göreve başlayan İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ı makamında kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın, göreve başladı. Emniyet Müdürlüğü'nden karşılanan Aydın'ı, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de makamında kabul etti. Bir süre Aydın ile görüşen Vali Çiçek, başarılar diledi.
Kırıkkale'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 16 şüpheli yakalandı ve 11 işlem başlatıldı. Ekipler, sosyal medya hesaplarında suç unsuru tespit edilen 101 kullanıcıyı tespit etti. Yakalanan şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen etkinliklerde 310 vatandaş bilgilendirildi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Cumhur İttifakı'nın memleket odaklı olduğunu belirterek, makamların ve mevkilerin önemli olmadığını söyledi. Kandemir, Aydın'da yapılan açılışta, Aydın'ın hak ettiği değere ulaşması için çalışacaklarını ifade etti. Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı Mustafa Savaş ve Efeler Belediyesi Başkan adayı Burak Pehlivan da hizmete talip olduklarını ve Aydın'ın sorunlarını çözmek için birlikte çalışacaklarını dile getirdi.
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