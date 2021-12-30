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Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı

30.12.2021 15:30
Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, belediye personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, belediye personeliyle öğle yemeğinde bir araya geldi. Personelle sohbet eden ve görüşlerini alan Başkan Ergün, tüm personelin aileleriyle birlikte yeni yılını kutladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni yıl öncesi belediye personeliyle hizmet binasında yemekte buluştu. Başkan Ergün'e; Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Aytaç Yalçınkaya, Teftiş Kurulu Başkanı Ahmet Türkgüler, Genel Sekreter Yardımcıları Ertuğrul Yıldırım, Ali Öztozlu ve Uğur Başkal, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi MHP Grup Başkanvekili Mehmet Güzgülü, başkan danışmanları ve daire başkanları da eşlik etti.

Personelle sohbet etti

Personelle tek tek selamlaşan Başkan Ergün, daha sonra onlarla öğle yemeği yedi. Yemek sonrası personelle sohbet eden ve görüşlerini alan Başkan Ergün, "Manisa'mıza en güzel hizmetleri ulaştırmak için değerli personelimizle birlikte ilk günkü aşk ve heyecanımızla çalışmaya yeni yılda da devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm personelimizin aileleriyle birlikte şimdiden yeni yılını kutluyorum" ifadelerinde bulundu. - MANİSA

Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı
Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı
Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı
Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı
Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı
Başkan Ergün personelinin yeni yılını kutladı

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Yemek Tarifi, Cengiz Ergün, Yeni Yıl, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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