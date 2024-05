Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur Anneler Günü\'nü Kutladı

Politika

Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Anneler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Hayatımıza anlam katan, sevginin en güzel vücut bulmuş hali olan annelerimizin bu özel günlerini en içten duygularımla kutluyorum" dedi.

Her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar'ı Anneler Günü olarak kutlanıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur, mesajında tüm annelerin gününü kutlayarak, "Türk Milleti olarak toplumumuzda annelerimizin değeri her zaman çok büyük olmuştur. Annelerimiz sonsuz bir sevginin, merhametin, fedakarlığın, sabrın, şefkatin sembolü olmuş, yaşımız kaç olursa her birimiz için en büyük güç kaynağı olmuştur. Annelerimiz, evladını yetiştirirken aslında topluma bir birey kazandırmaktadır. Öyle ki, bir birey de tüm dünyaya devrimleriyle örnek olabilmektedir. Bunun en güzel örneği de, Zübeyde Hanım'ın yetiştirdiği Mustafa Kemal Atatürk'tür. Biliyoruz ki, annelerimizi bir gün değil her gün hak ettikleri saygı ve sevgiyi göstermeli, bizlere göstermiş oldukları doğru yolda ilerlemeliyiz. Her annenin en büyük temennisi evladının sağlıklı ve mutlu büyümesidir. Bizlerin de en büyük dileği, her bir annemizin evinde yemeğinin pişmesi, çocuklarının mutluluğuna sağlıkla ortak olmasıdır. Anneler Günü, çocukları için sevgisini, emeğini veren, karnında taşımasa dahi yüreğiyle anne olan, şefkat ve merhametiyle çevresindeki her canlıya değer vermeyi bilenlerin günü. Bu duygu ve düşüncelerle, hayatımıza anlam katan, sevginin en güzel vücut bulmuş hali olan başta şehit anneleri olmak üzere kıymetli eşim ve tüm annelerimizin bu özel günlerini en içten duygularımla kutluyor, değerli annem gibi hatıralarımızda ölümsüzleşen annelerimizi de sevgiyle yad ediyorum" dedi. - DENİZLİ