Başkan Fadıloğlu alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika
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Başkan Fadıloğlu alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi

23.05.2022 15:25
Başkan Fadıloğlu alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehir trafiğinde önemli ölçüde rahatlama sağlayacak Gaziantep Adliyesi ile Asri Mezarlık arasında yürütülen alternatif yol çalışmasını inceledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şehir trafiğinde önemli ölçüde rahatlama sağlayacak Gaziantep Adliyesi ile Asri Mezarlık arasında yürütülen alternatif yol çalışmasını inceledi.

Kentte, geçmiş dönemde yapılan yanlış planlamaya bağlı ortaya çıkan sorunun çözümü adına çalışma başlatan Şehitkamil Belediyesi; şehir trafiğini rahatlatmak, ulaşımı kolaylaştırmak ve güvenli yolculuk için yürüttüğü çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Gaziantep Adliyesi ile Asri Mezarlık arasında yürütülen alternatif yol çalışmasını Başkan Yardımcısı Murat Özgüler ile birlikte yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmaların kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai yaptıklarını kaydetti. Alternatif yol çalışmasının çok yönlü fayda sağlayacağını belirten Başkan Fadıloğlu, çalışmaların etap etap devam edeceği bilgisini verdi. İlk etaptayol açma ve asfalt çalışmasının tamamlandığını belirten Başkan Fadıloğlu, şu anda orta refüj ve kaldırım çalışması yürüttüklerini söyledi.

"Millete hizmet edecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çalışmayla ilgili, "İlk etapta bir ucunda Gaziantep Adliyesi'nden başlayıp, Şehitkamil Devlet Hastanesi ve Çetin Emeç Caddesi'ni geçip, daha sonra Pir Sultan, Özgürlük ve 8 Şubat Mahallesine uzanan 30 metre eninde bir yol üzerinde çalışma yürütüyoruz. Bu alternatif yol, Asri Mezarlığa kadar uzanacak. Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğumuz protokol çerçevesinde buranın sorumluluğunu biz üzerimize aldık. Yolun tamamlanmasıyla birlikte hem trafik rahatlayacak hem de ulaşım daha güvenli ve kolay hale gelecek. Yolun bir kısmının kamulaştırmaları bitti, asfalt çalışmaları yapıldı. Şu anda orta refüj ve kaldırım çalışması yapıyoruz. İnşallah burası bir alternatif yol olarak en kısa süre içerisinde milletimize hizmet edecek. Ben emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm ilgili kurumlara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

"Yeni yol trafiği rahatlatacak"

Yürütülen çalışmaya ilişkin değerlendirmede bulunan Taksici Mahmut Akıl, "4 yıldan beridir burada taksicilik yapıyorum. Bu yolun açılması trafiği çok rahatlattı. Benim evim Kolejtepe Mahallesinde oturuyorum. İşe gelişim de çok kolaylaştı. Artık çarşıyı dolanmıyorum. Adliye tarafından direkt işyerine geliyorum. Bu yol çok güzel oldu. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar" şeklinde konuştu.

"Mükemmel bir yol olacak"

Çalışmayla ilgili görüş bildiren esnaf Hüseyin Alkan, "Yıllardır burada ikamet ediyorum. Bu yapılan yol çok güzel oldu. Bu yolun açılması lazımdı. Başkanımızı tebrik ediyorum. Yani çok güzel bir proje. Proje devam edecek. Mükemmel bir yol olacak. Bu yol trafiği çok güzel rahatlatacak. Çalışmasından dolayı Şehitkamil Belediye Başkanımız Sayın Rıdvan Fadıloğlu'na çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Başkan Fadıloğlu alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Fadıloğlu alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Fadıloğlu alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi
Başkan Fadıloğlu alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi

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Kaynak: İHA

Murat Özgüler, Asri Mezarlık, Şehitkamil, Gaziantep, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Fadıloğlu alternatif yol çalışmalarını yerinde inceledi - Son Dakika


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