Başkan Güder vatandaşların bayramını kutladı - Son Dakika
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Başkan Güder vatandaşların bayramını kutladı

02.05.2022 10:59
Başkan Güder vatandaşların bayramını kutladı

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı'nda bayram namazını, Turgut Özal Camii'nde çok sayıda vatandaşla birlikte kıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ramazan Bayramı'nda bayram namazını, Turgut Özal Camii'nde çok sayıda vatandaşla birlikte kıldı. Tüm İslam alemi için dua eden Başkan Güder, namaz sonrası vatandaşlarla tek tek bayramlaşıp çocuklara harçlık verdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi İlçe Kaymakamı Abdül Kadir Duran ve AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci ile birlikte bayram namazını, Turgut Özal Camii'nde çok sayıda vatandaşla eda etti. Namaz sonrası vatandaşlarla tek tek bayramlaşan Başkan Güder, tüm İslam aleminin bayramını kutlayıp birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Birlik ve beraberlik içerisinde güzel bayramlar geçirme temennilerinde bulunan AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, "Allah'a hamd olsun on bir ayın sultanı Ramazan ayını güzel bir şekilde geçirdik. Bugünde bayram namazımızı kılıyor, vatandaşlarımızın bayramını kutluyoruz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. İnşallah barış ve huzur ortamı içerisinde nice bayramlara ulaşırız. Tüm vatandaşlarımızın bayramını en kalbi duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Güder: Neşe ve Huzur içinde nice bayramlar diliyorum

Battalgazi'de güzel bir bayram sabahını yaşadıklarına dikkat çeken Başkan Güder, "Ramazan'ın manevi rüzgarları, Battalgazi'mizde ve tüm ülkemizde en güzel şekilde esti. Bugün de bayrama kavuştuk ve bayramımızı da inşallah neşe ve huzur içinde geçirmeyi temenni ediyoruz. Bayramlar; insani değerlerin canlandığı, birlik ve beraberliğimizin güçlendiği, toplumsal hayatımıza sevgi ve saygının hakim olduğu müstesna günlerdir.

Vatandaşlarımız ile birlikte bayram namazımızı eda ettik, bayramlaştık. Battalgazi Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat bir bayram geçirmeleri için tüm tedbirlerimizi aldık. Bayram nedeniyle sürücülerimizin daha dikkatli olmalarını uyarıyoruz. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi daim etsin. Tüm hemşerilerimizin, Ramazan Bayramı'nı en güzel şekilde, aileleriyle huzur, afiyet, sağlık ve sıhhat içinde geçirmelerini temenni ediyorum. Tüm hemşerilerimizin, dostlarımızın ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, herkese sevgiler, saygılar sunuyorum" dedi. - MALATYA

Başkan Güder vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Güder vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Güder vatandaşların bayramını kutladı
Başkan Güder vatandaşların bayramını kutladı

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Turgut Özal, Osman Güder, Battalgazi, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

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