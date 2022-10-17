Başkan Gültak muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Başkan Gültak muhtarlarla bir araya geldi

17.10.2022 14:48
Başkan Gültak muhtarlarla bir araya geldi

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla Silifke'de bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, '19 Ekim Muhtarlar Günü' dolayısıyla ilçeye bağlı mahalle muhtarlarıyla Silifke'de bir araya geldi.

Etkinlikte konuşan Yeşilova Mahalle Muhtarı Ergün Ünlü, 19 Ekim tarihini 'Muhtarlar Günü' ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Ergün, "Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak'a da böylesi bir organizasyon düzenleyip bizleri bir araya getirdiği için sonsuz teşekkür eder, muhtarlar günümüzü kutlarım" dedi.

Kiremithane Mahallesi Muhtarı ve Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen ise "Muhtarlık kurumunun kuruluşunun 193'üncü yılındayız. Bizleri bu anlamlı günümüzde bir araya getiren Akdeniz Belediye Başkanımız Mustafa Gültak ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Muhtarlar gününüzü kutluyor, hep birlikte daha nice mutlu ve sağlıklı yıllar diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Eski borcu azalttım, fazla borç yapmadım"

Mahalle muhtarlığının büyük özveri ve fedakarlık gerektiren bir görev olduğunun altını çizen Başkan Gültak da muhtarlarla her fırsatta bir araya gelerek sorunlarını dinlediğini söyledi. Gültak, 2019 yılı seçimlerinden sonra göreve geldiğinde Akdeniz'i 232 milyon TL borçla devraldığını, o dönemde belediyenin bütçesinin ise 130 milyon TL olduğunu belirterek, "Bugün Akdeniz Belediyesinin yeni bütçesi 770-800 milyon TL civarında. Peki borcu ne kadar? 280 milyon TL. Ben, eski borcu kapattım, yeni borç da fazla yapmadım. Bütçenin neredeyse 3'te 1'i borç var. Yönetimi devraldığımda ise belediye bütçesinin 2 katı kadar borç vardı" diye konuştu.

"Yeniden seçilirsem kentsel dönüşümü hızlandıracağız"

"Akdeniz'de artık barış, kardeşlik sevgi var" diyen Gültak, "Akdeniz, ayrıca yükselme trendinde, çünkü yükselmek zorunda. İnşallah 2024'te Akdeniz'e yeniden aday adayı olacağım. Partim beni aday gösterir ve halkımızın teveccühü ile yeniden seçilip göreve gelirsem, kentsel dönüşüm projesini 6-7 kanattan devam ettireceğiz" dedi.

Mersin'de, personeline en yüksek maaş promosyon ücretini veren belediye başkanı olduğunun da altını çizen Gültak şöyle konuştu, "İşçilerimiz 16 bin lira promosyon aldı. İşçilerin kendisi gelip bana söylüyorlar; 'Bundan 5 yıl önce biz promosyon nedir hiç görmedik. Maaşları da 3-4 ayda bir alırdık' diyorlar. Yani belediye nereden nereye geldi, takdiri halkımıza, işçilerimize ve muhtarlarımıza bırakıyorum. Muhtarlar Günü dolayısıyla, hem Akdeniz hem de diğer merkez ilçelere bağlı muhtarlarımızı burada ağırlamaktan onur ve mutluluk duyuyorum. Katılımları için değerli muhtarlarımıza teşekkür ediyor, sizler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizin bilinmesini istiyorum."

Konuşmaların ardından Mersin Muhtarlar Derneği Başkanı Ali Gülgen, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a plaket takdim etti. Başkan Gültak da gün dolayısıyla programa katılan muhtarlara hediyelerini takdim etti. - MERSİN

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Kaynak: İHA

Muhtarlar Günü, Akdeniz, Mersin, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Gültak muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

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