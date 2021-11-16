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Başkan Gürkan, dağ ilçelerinin gençleriyle bir araya geldi - Son Dakika

Başkan Gürkan, dağ ilçelerinin gençleriyle bir araya geldi

16.11.2021 16:32
Başkan Gürkan, dağ ilçelerinin gençleriyle bir araya geldi

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, dağ ilçelerinde gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, dağ ilçelerinde gençlerle bir araya geldi.

Orhaneli, Büyükorhan, Keles ve Harmancık ilçelerinde yaşayan gençler ve üniversite öğrencileri ile gerçekleştirilen programa AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, il ve ilçe yöneticileri ile ilçe belediye başkanları katıldı. Burada gençlere seslenen Başkan Gürkan, AK Parti hükümetleri dönemlerinde gençlerin geleceğe daha sağlam adımlarla yürüyebilmesi için reform çapında adımlar atıldığını belirtti. Gürkan, son dönemlerde özellikle havacılık ve hava savunma alanında atılan ve çeşitli alanlarda projelendirilen teknoloji hamleleri ile Türkiye'nin günümüz dünyasındaki yerinin sağlamlaştırıldığını vurguladı.

Davut Gürkan, gençlere nasihat ederek, günümüz dünyasının olmazsa olmazlarından teknolojiye ve hayatın bir çok alanındaki globalleşmeye ayak uydurmaları, kendilerinin dönemin şartlarına göre yetiştirmeleri gerektiğini söyledi. Davut Gürkan, gençlerin önünü açan hamlelerin devam edeceğini belirterek, "Sizlere daha güçlü, daha müreffeh bir Türkiye bırakmak için durmadan çalışıyoruz. Ülkemizin güçlü geleceğini hep birlikte inşa edeceğiz. Bu anlamda sizlerin çalışmalarımıza verdiğiniz destek ve kendi bireysel çabalarınız çok kıymetli. Bu yolda bizlerle birlikte yürüdüğünüz için teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Başkan Gürkan, dağ ilçelerinin gençleriyle bir araya geldi
Başkan Gürkan, dağ ilçelerinin gençleriyle bir araya geldi
Başkan Gürkan, dağ ilçelerinin gençleriyle bir araya geldi

Büyükorhan, Orhaneli, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Gürkan, dağ ilçelerinin gençleriyle bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Gürkan, dağ ilçelerinin gençleriyle bir araya geldi - Son Dakika
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