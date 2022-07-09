Başkan Gürkan, vatandaşlarla bayramlaştı - Son Dakika
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Başkan Gürkan, vatandaşlarla bayramlaştı

09.07.2022 08:01
Başkan Gürkan, vatandaşlarla bayramlaştı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Bayram Namazını Yakınca Merkez Camii'nde kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaştı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Bayram Namazını Yakınca Merkez Camii'nde kıldıktan sonra, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bayram Namazını Yakınca Merkez Camii'nde kılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, namaz sonrasında vatandaşlarla bayramlaştı.

Kurban Bayramını birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, " Bayramlar, hep birlikte huzurunu yaşadığımız, kardeşliğimizi güçlendirdiğimiz çok değerli, özel ve müstesna zamanlardır. Kurban Bayramı, inancımızda önemli bir yere sahiptir. Bayramlar, Sıla-i rahimlerin yapıldığı, komşuların ziyaret edildiği, yardıma muhtaç, hasta, yaşlı, yetim, öksüz ve kimsesizlerin unutulmadığı ve ziyaret edildiği özel günlerdir. Başta şehit ailelerimiz olmak üzere bütün hemşerilerimizin Kurban Bayramını tebrik ediyor, ülkemize, milletimize, İslam alemine ve insanlığa, sağlık, huzur ve barış getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Şehitlik ve şehit Celal Tekedereli'nin ailesini ziyaret

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Şehir Mezarlığında bulunan Şehitliği ziyaret etti.

Şehit kabirlerini ziyaret eden Başkan Gürkan, şehit aileleriyle bayramlaşarak ailelere başsağlığı diledi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Kuzey Irak'ta teröristlere yönelik düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonunda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin Yaka Mahallesinde ikamet eden babası Cevat ve annesi Aynur Tekederli'yi ziyaret etti.

Kanını toprağa dökmüş, canını vermiş bütün şehit ve gazileri rahmetle, minnetle ve şükranla yad ettiklerini belirten Başkan Gürkan, "Şehit aileleri bizlerin aileleridir. Türk toplumunun, Türk milletinin aileleri. Ailelerimizin çocukları vatan toprağı için canlarını seve seve feda etti. Allah bizleri onların şefaatine nail eylesin. Ailelerimize sabırlar ihsan eylesin. Devlet olarak, yerel yönetim olarak bizler her zaman ailelerimizin yanındayız. Acımızı bir nebzede olsa dindirebilirsek ne mutlu bize. Annemiz ben ağlamayacağım, vatan hainlerini güldürmeyeceğim dedi. Kendisinin bu tevekkülü ve teslimiyeti için teşekkür ediyorum. Allah sabırlar ihsan eylesin" diye konuştu. - MALATYA

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Kaynak: İHA

Selahattin Gürkan, Malatya, Kurban, Politika, Son Dakika

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