Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Politika

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adıyaman\'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti\'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Hallaç, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her alanda büyük adımlar attığını ve AK Parti'nin sadece ülkemizde değil, dünyadaki mazlumların da sesi ve umudu olduğunu belirtti. Başkan Hallaç, AK Parti'nin hizmet anlayışını benimseyerek halka hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı.

14.08.2024 12:42  Güncelleme: 12:43
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Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AK Parti) kuruluşunun 23'üncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her alanda büyük adımlar attığını belirten Belediye Başkanı Hallaç, AK Parti'nin sadece ülkemizde değil, dünyadaki mazlumların da sesi ve umudu olduğuna dikkat çekti.

Başkan Hallaç, "Bugün, milletimizin umudu ve gücü olan AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü büyük bir gururla kutluyoruz. 14 Ağustos 2001'de, 'Halka Hizmet, Hakk'a Hizmettir 'anlayışıyla yola çıkan partimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, sadece ülkemizde değil, dünyada da mazlumların sesi ve umudu olmuştur. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'miz her alanda büyük adımlar attı. Milletimizin refahı yükselmiş ve ülkemizin itibarı güçlenmiştir. Kahta'mız da bu büyük yürüyüşte yerini almış, Ak Parti'nin hizmet anlayışını benimseyerek halkımıza hizmet etmeye devam etmiştir. Bu kutlu yolda, birlik ve beraberlik içinde çalışarak daha büyük başarılara imza atacağımıza inancım tamdır. Allah yolumuzu açık, milletimizin geleceğini parlak eylesin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı hep birlikte inşa etmeye devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, AK Parti'nin 23. kuruluş yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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