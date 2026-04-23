Başkan Hallaç, koltuğunu 10 yaşındaki Ebubekir\'e devretti

23.04.2026 18:28  Güncelleme: 18:29
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Kahta Belediyesi tarafından anlamlı ve coşku dolu bir etkinlik düzenlendi. Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, bu özel günün ruhuna uygun olarak başkanlık koltuğunu Atatürk İlkokulu öğrencisi Ebubekir Eren Şaşmaz'a devretti.

Gerçekleştirilen devir teslim programında, Atatürk İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Ebubekir Eren Şaşmaz, okulundan belediyeye ait makam aracıyla alınarak Kahta Belediyesi'ne getirildi. Büyük bir heyecan yaşayan Ebubekir, başkanlık makamına oturarak görevine başladı. 10 yaşındaki genç başkan Ebubekir, park sayısının artırılması, okullarda sosyal etkinliklerin çoğaltılması, çevre temizliğine daha fazla önem verilmesi ve okul kantinlerinde sağlıklı ve uygun fiyatlı gıdaların sunulması yönündeki öneri ve taleplerini dile getirdi.

Göreve başlar başlamaz Hüseyin Veli Arı ve Mustafa Taşkıran'ı başkan yardımcısı olarak atayan genç başkan, birim müdürleriyle iletişime geçerek talimatlarını iletti. Özellikle okul kantinlerinin denetlenmesi ve sağlıklı beslenme imkanlarının artırılması konusunda Zabıta Müdürlüğü'ne talimat veren genç başkan, ayrıca İtfaiye Müdürlüğü'ne de gerekli talimatları iletti.

Program sonunda konuşan Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 23 Nisan'ın anlam ve önemine vurgu yaparak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bu özel gün, sadece bir bayram değil; aynı zamanda geleceğimizi emanet ettiğimiz çocuklara duyduğumuz güvenin de bir göstergesidir. Bugün çocuklarımızın düşüncelerini dinlemek ve hayallerine ortak olmak bizlere ilham verdi. Kahta Belediyesi olarak çocuklarımızın eğitimine, haklarına ve sosyal gelişimlerine yönelik desteklerimizi artırarak sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum" dedi.

Program sonunda Başkan Hallaç, genç başkan ve yardımcılarına çeşitli hediyeler takdim etti. Bu anlamlı gün, çocukların neşeyle hatırlayacağı anların hatıra fotoğraflarıyla ölümsüzleştirilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nuri Şahin, Arda Güler'e yaptığı teklifi ilk kez açıkladı: O takıma çok istedim
"Hamaney bacağından üç kez ameliyat edildi" iddiası
Adalet Bakanlığı'nda 7 yeni daire başkanlığı! Bir tanesi de faili meçhulleri araştıracak
Trabzonspor taraftarını üzen haber: Sezonu kapattı
Rıza Pehlevi, cam fanus içinden kalabalığa konuştu
Beştepe’de duygusal anlar: Cumhurbaşkanı Erdoğan gözyaşlarını tutamadı
