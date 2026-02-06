Başkan Hallaç'tan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Başkan Hallaç'tan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü mesajı

Başkan Hallaç\'tan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü mesajı
06.02.2026 10:14  Güncelleme: 10:15
Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin üçüncü yıl dönümünde önemli mesajlar verdi. Deprem gerçeği ve kentlerin güvenli inşası üzerine vurgu yaptı.

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük deprem felaketinin üçüncü yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Hallaç mesajında, 6 Şubat depremlerinin yalnızca büyük bir acı değil, aynı zamanda şehirlerin nasıl inşa edilmesi gerektiğine dair önemli dersler barındırdığını vurguladı. Deprem gerçeğinin bilimden uzak, denetimsiz, plansız ve kuralsız yapılaşmanın ne denli büyük felaketlere yol açabileceğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu ifade eden Hallaç, güçlü şehirlerin ancak sağlam yapılar ve bilinçli bir toplumla mümkün olabileceğini belirtti.

Başkan Hallaç, "Depremi unutmadık, unutturmuyoruz. Bugün burada olmamızın amacı yalnızca geçmişi anmak değil, geleceğimizi güvence altına almaktır. Yaşanan bu büyük afet, şehirlerimizi bilimsel veriler ışığında, mühendislik ilkelerine uygun ve planlı bir şekilde inşa etmemiz gerektiğini bir kez daha göstermiştir. Kahta Belediyesi olarak bu bilinçle hareket ediyor, kentimizi daha güvenli ve dirençli hale getirmek için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz" dedi.

Kaçak yapılaşma ve plansız şehirleşmenin ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken Başkan Hallaç, Kahta genelinde kaçak yapıların tespitine yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, mühendislik kurallarına aykırı yapılaşmaya kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini vurguladı. Hallaç, "Güvenli ve yaşanabilir bir şehir ancak ortak sorumluluk bilinciyle inşa edilebilir. Kahta'yı depreme dayanıklı, planlı ve güvenli bir kent haline getirmek için bilimsel verileri rehber edinerek, teknik kurallardan taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Mesajının sonunda depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle anan Başkan Hallaç, "6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabır ve sağlıklı, uzun ömürler diliyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin, bizleri bir daha böyle büyük acılarla sınamasın" ifadelerine yer verdi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Doğal Afetler, Kahramanmaraş, Adıyaman, Politika, Deprem, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Hallaç'tan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü mesajı - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Hallaç'tan 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümü mesajı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.