Başkan Hallaç'tan Kahta02 Spor için güçlü destek çağrısı

23.01.2026 10:36  Güncelleme: 10:40
Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta02 Spor'un şehir için önemine dikkat çekerek, iş insanları ve Kahtalıları takıma destek olmaya davet etti. Hallaç, sporun gençler için sadece rekabet değil, aynı zamanda bir sosyal zemin olduğunu vurguladı.

Adıyaman Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta02 Spor'un geleceğine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Kahta Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Kahta02 Spor'un yalnızca bir futbol kulübü olmadığını, aynı zamanda Kahta'nın ortak değeri, gençlerin umudu ve şehrin sahalardaki temsilcisi olduğunu vurgulayarak, iş insanları başta olmak üzere tüm Kahtalıları takıma destek olmaya davet etti. Yaptığı açıklamada, sürdürülebilir sportif başarının yalnızca kamu imkanlarıyla sağlanamayacağına dikkat çeken Başkan Hallaç, şehirdeki tüm paydaşların bu sürecin bir parçası olması gerektiğini ifade etti.

"Kahta02 Spor, bu şehrin ortak heyecanıdır" diyen Başkan Hallaç, sporun gençler için sadece bir rekabet alanı değil, aynı zamanda disiplin, aidiyet ve gelecek inşa eden güçlü bir sosyal zemin olduğunu belirtti.

Özellikle Kahta'daki iş insanlarına çağrıda bulunan Başkan Hallaç, "Kalıcı başarı, belediyelerin tek başına omuzlayabileceği bir yük değildir. İş dünyamızın, esnafımızın ve spora gönül veren herkesin bu sürece katkı sunması gerekir. Kahta02 Spor'a verilen her destek, Kahta'nın gençliğine, spor altyapısına ve kurumsal geleceğine yapılan bir yatırımdır" dedi.

Kahta02 Spor'un başarısının yalnızca sportif bir kazanım olarak görülmemesi gerektiğini ifade eden Başkan Hallaç, bu sürecin Kahta'da birlik ve beraberlik duygusunu da güçlendirdiğini söyledi.

Açıklamasının sonunda dikkat çekici bir vurgu yapan Başkan Hallaç, şehir kimliği ile spor arasındaki bağa işaret ederek, "Şehirler yalnızca yollarıyla değil, takımlarıyla, yalnızca binalarıyla değil, ortak heyecanlarıyla hatırlanır. Kahta02 Spor Kahta'nındır ve bu gurur hepimizindir" şeklinde konuştu. - ADIYAMAN

