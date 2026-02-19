Kahta Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Mesajı

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Hallaç, Ramazan ayının; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, tüm hemşehrilerinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

Başkan Hallaç, "Ramazan ayı; gönüllerin yumuşadığı, sofraların paylaşıldığı, kırgınlıkların son bulduğu mübarek bir rahmet ve bereket ayıdır. Bu mübarek ayın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kahta'da bu Ramazan'ı da birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhunu en üst seviyede yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kahta Belediyesi tarafından Ramazan Çarşısı'nda her gün çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Başkan Hallaç, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik kültürel ve sosyal programlarla Ramazan atmosferinin dolu dolu yaşanacağını belirtti.

Başkan Hallaç, "Ramazan Çarşımızda her gün gerçekleştireceğimiz etkinliklerle hem geleneklerimizi yaşatacak hem de hemşehrilerimizle aynı birlik ve beraberlik duygusunda buluşacağız. Tüm halkımızı bu anlamlı programlara davet ediyorum" dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Hallaç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmanın önemine değinerek, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin titizlikle belirlendiğini ve Ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.

Başkan Hallaç mesajını, "Ramazan ayı paylaşmaktır, kardeşliktir, gönüller yapmaktır. Bu mübarek ayda hiçbir hanenin yalnız kalmaması için tüm imkanlarımızla sahada olacağız. Rabbim bizleri sağlıkla, huzurla bayrama ulaştırsın" sözleriyle tamamladı. - ADIYAMAN