Kahta Belediye Başkanı'ndan Ramazan Mesajı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahta Belediye Başkanı'ndan Ramazan Mesajı

Kahta Belediye Başkanı\'ndan Ramazan Mesajı
19.02.2026 09:44  Güncelleme: 09:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Belediye Başkanı Mehmet Can Hallaç, Ramazan ayı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Belediye Başkanı Hallaç, Ramazan ayının; birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının en güçlü şekilde hissedildiği müstesna bir zaman dilimi olduğunu belirterek, tüm hemşehrilerinin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik etti.

Başkan Hallaç, "Ramazan ayı; gönüllerin yumuşadığı, sofraların paylaşıldığı, kırgınlıkların son bulduğu mübarek bir rahmet ve bereket ayıdır. Bu mübarek ayın ilçemize, ülkemize ve tüm İslam alemine huzur, sağlık ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Kahta'da bu Ramazan'ı da birlik ve beraberlik içerisinde, dayanışma ruhunu en üst seviyede yaşayacağız" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da Kahta Belediyesi tarafından Ramazan Çarşısı'nda her gün çeşitli etkinlikler düzenleneceğini belirten Başkan Hallaç, çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik kültürel ve sosyal programlarla Ramazan atmosferinin dolu dolu yaşanacağını belirtti.

Başkan Hallaç, "Ramazan Çarşımızda her gün gerçekleştireceğimiz etkinliklerle hem geleneklerimizi yaşatacak hem de hemşehrilerimizle aynı birlik ve beraberlik duygusunda buluşacağız. Tüm halkımızı bu anlamlı programlara davet ediyorum" dedi.

Ramazan ayının paylaşma ve yardımlaşma ayı olduğuna dikkat çeken Başkan Hallaç, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi ihtiyaç sahiplerine sahip çıkmanın önemine değinerek, ilçede ihtiyaç sahibi ailelerin titizlikle belirlendiğini ve Ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarının aralıksız süreceğini kaydetti.

Başkan Hallaç mesajını, "Ramazan ayı paylaşmaktır, kardeşliktir, gönüller yapmaktır. Bu mübarek ayda hiçbir hanenin yalnız kalmaması için tüm imkanlarımızla sahada olacağız. Rabbim bizleri sağlıkla, huzurla bayrama ulaştırsın" sözleriyle tamamladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Adıyaman, Kahta, Son Dakika

Son Dakika Politika Kahta Belediye Başkanı'ndan Ramazan Mesajı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kenan Yıldız’a demediklerini bırakmadılar Kenan Yıldız'a demediklerini bırakmadılar
Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan’dan ilk mesaj geldi Türkiye tarihi bir adım attı, Erdoğan'dan ilk mesaj geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD-İran gerilimini değerlendirdi: Kimseye bir şey kazandırmaz
19 yaşındaki Yiğit’i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler 19 yaşındaki Yiğit'i, 20 bin liralık alacakları için öldürmüşler
3 şişe sudan alınan ücrete bakın Bakanlık hemen cezayı kesti 3 şişe sudan alınan ücrete bakın! Bakanlık hemen cezayı kesti
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

10:35
Daha önce böylesi görülmedi Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Daha önce böylesi görülmedi! Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
10:01
Dünyayı tedirgin eden görüntü Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
Dünyayı tedirgin eden görüntü! Tarih verildi, akın akın gidiyorlar
09:59
Bir hafta damda mahsur kaldı Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
Bir hafta damda mahsur kaldı! Muhtar tesadüfen fark etti, film gibi operasyon başladı
09:57
Türk televizyon tarihine geçecek sahne Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli’ye mesaj gönderdi
Türk televizyon tarihine geçecek sahne! Uraz Kaygılaroğlu, diziden Bahçeli'ye mesaj gönderdi
09:40
Türkiye’nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
Türkiye'nin en yaşlı ilçesi: Belediye yardım etmese durumları vahim
09:32
Lamine Yamal, ’’Oruç tutacağım’’ dedi, Barcelona harekete geçti
Lamine Yamal, ''Oruç tutacağım'' dedi, Barcelona harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 10:44:40. #7.11#
SON DAKİKA: Kahta Belediye Başkanı'ndan Ramazan Mesajı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.