Üye Girişi
Başkan Kavuş: "2022 Yılında da tevazu samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Başkan Kavuş: "2022 Yılında da tevazu samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

31.12.2021 15:36
Başkan Kavuş: "2022 Yılında da tevazu samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz"

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni yılın Meram, Konya, Türkiye ve Dünya için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni yılın Meram, Konya, Türkiye ve Dünya için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2022 yılı kutlama mesajında, "Geride bıraktığımız 2021 yılının tüm dünyanın başta koronavirüs olmak üzere pek çok zorlukla savaştığı bir yıl oldu. Bu zorlu mücadelelerden ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz de nasibini aldı. Ancak tüm bu zorluklar bizlerin vatandaşlarımızla daha sıkı kucaklaşmasına, hizmet azmimizi ve gayretimizi artırmasına vesile oldu. "Aşkınan çalışan yorulmaz" düsturuyla çıktığımız hizmet yolunu 2021 yılında onlarca yeni çalışma ve proje ile donattık. Onlarca yatırım, atılım ve proje Meram'a unutulmaz, bizlere de övünç duyacağımız bir yıl yaşattı. 2021 yılı aynı önceki yıllarda olduğu gibi her kesimden vatandaşlarımıza dokunduğumuz, desteklediğimiz, sorununu çözdüğümüz bir yıl oldu. Bu güzel adımların önümüzdeki yıl da da devam etmesi için tevazu samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğimizi tüm hemşehrilerimin bilmesini istiyorum. Her alanda ilçemizi ve ilçe insanımızı güçlendirerek, dayanışma içerisinde gece gündüz çalışmayı sürdürebilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle geride bıraktığımız yıl içinde şehitlerimiz öncelikli olmak üzere dar-ı bekaya uğurladığımız tüm hemşehrilerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Yeni yılın Meramımıza, Konyamıza ve Türkiyemize ve dünyaya güvenlik, huzur, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KONYA

YORUMLAR
500

Mustafa Kavuş, Hisarcık, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Kavuş: '2022 Yılında da tevazu samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz' - Son Dakika


Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar olarak açıklandı         
15:41
Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu! Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!         
15:38
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500         
15:37
Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı: 2021'i asma kilitle uğurluyoruz ama şafak sökmek üzere Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı: 2021'i asma kilitle uğurluyoruz ama şafak sökmek üzere         
15:28
Arabeskin Aşık Kadınları bu gece Exxen'de başlıyor! İlk hikaye Esengül'ün! Arabeskin Aşık Kadınları bu gece Exxen'de başlıyor! İlk hikaye Esengül'ün!         
15:20
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı Ameliyat edilen Erkan Petekkaya'dan ilk açıklama: Böbrek taşı alınıp stent takıldı         
13:28
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı F.Bahçe üyesi, A Spor rejisinin konuşmalarını paylaştı         
20:46
Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı Son Dakika: Türkiye ve Ermenistan arasındaki normalleşme hamlesinde tarih kesinlik kazandı         
20:45
Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek Son Dakika: Benzine 68 kuruş zam gelecek         
20:07

Son Dakika Haberleri
15:38 Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
15:36 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul'daki korkunç artışı açıkladı: Korona vaka sayısında artış yüzde 500
15:33 DEVA Lideri Ali Babacan: Seçimi kazanmakla iş bitmiyor, ülkeyi de kazanmamız lazım
15:28 Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıracak bir talimat daha: Vitrinlerdeki cansız kadın mankenlerin kafasını kopartın
15:27 Kılıçdaroğlu'ndan yeni yıl mesajı: 2021'i asma kilitle uğurluyoruz ama şafak sökmek üzere
15:26 İzinsiz İHA uçuranlara 15 bin, uçağa lazer tutanlara 25 bin lira ceza verilecek
15:19 Arabeskin Aşık Kadınları bu gece Exxen'de başlıyor! İlk hikaye Esengül'ün!
15:10 Kandil'de SİHA korkusu! Saklanan terör örgütü liderleri röportaja gelemedi
15:08 Artık bakıcılara da güven olmuyor! Çalıştığı villadan 1 milyon liralık döviz çaldı!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2021 15:45:36. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Kavuş: "2022 Yılında da tevazu samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement