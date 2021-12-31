Başkan Kavuş: "2022 Yılında da tevazu samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğiz" - Son Dakika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni yılın Meram, Konya, Türkiye ve Dünya için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2022 yılı kutlama mesajında, "Geride bıraktığımız 2021 yılının tüm dünyanın başta koronavirüs olmak üzere pek çok zorlukla savaştığı bir yıl oldu. Bu zorlu mücadelelerden ilçemiz, şehrimiz ve ülkemiz de nasibini aldı. Ancak tüm bu zorluklar bizlerin vatandaşlarımızla daha sıkı kucaklaşmasına, hizmet azmimizi ve gayretimizi artırmasına vesile oldu. "Aşkınan çalışan yorulmaz" düsturuyla çıktığımız hizmet yolunu 2021 yılında onlarca yeni çalışma ve proje ile donattık. Onlarca yatırım, atılım ve proje Meram'a unutulmaz, bizlere de övünç duyacağımız bir yıl yaşattı. 2021 yılı aynı önceki yıllarda olduğu gibi her kesimden vatandaşlarımıza dokunduğumuz, desteklediğimiz, sorununu çözdüğümüz bir yıl oldu. Bu güzel adımların önümüzdeki yıl da da devam etmesi için tevazu samimiyet ve gayretle çalışmaya devam edeceğimizi tüm hemşehrilerimin bilmesini istiyorum. Her alanda ilçemizi ve ilçe insanımızı güçlendirerek, dayanışma içerisinde gece gündüz çalışmayı sürdürebilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Bu düşüncelerle geride bıraktığımız yıl içinde şehitlerimiz öncelikli olmak üzere dar-ı bekaya uğurladığımız tüm hemşehrilerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize sıhhat ve afiyet diliyorum. Yeni yılın Meramımıza, Konyamıza ve Türkiyemize ve dünyaya güvenlik, huzur, mutluluk, sağlık ve refah getirmesini temenni ediyorum. Yeni yılınız kutlu olsun" ifadelerine yer verdi. - KONYA