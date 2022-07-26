Başkan Kılca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karatay'ın yatırımlarını ve projelerini anlattı - Son Dakika
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Başkan Kılca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karatay'ın yatırımlarını ve projelerini anlattı

26.07.2022 12:49
Başkan Kılca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karatay'ın yatırımlarını ve projelerini anlattı

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile birlikte ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Karatay Belediyesinin hizmete sunduğu yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ile birlikte ziyaret ettiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Karatay Belediyesinin hizmete sunduğu yatırımlar ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldiği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Karatay Belediyesinin hayata geçirdiği yatırımlar ve planlanan yeni projeler hakkında bilgi verdi. Karatay'ın çehresini değiştiren ve Türkiye'ye örnek pek çok projeyi detaylarıyla anlatan Hasan Kılca, söz konusu yatırım ile projelerin hayata geçmesinde büyük destekleri bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Başkan Kılca, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Genel Başkan Yardımcımız Leyla Şahin Usta Hanımefendi ile birlikte Karatayımıza dair tüm yatırımlarımız ve projelerimiz hakkında bilgi arz ederek hemşehrilerimizin selamlarını ilettik. Özellikle Konyamızın yeni markası haline gelen Karatay Lavantası ile elde ettiğimiz katma değer ve üretimini sağladığımız ürünler hakkında detaylı bilgi verme fırsatımız oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bu görüşmemizde de Cumhurbaşkanımız, Karatayımız ile ilgili projelerimizle çok yakından ilgilendi, her zaman yanımızda olduğunu ifade ettiler. Cumhurbaşkanımızın tüm hemşehrilerimize selamları var. Bu vesileyle; Karatay'ımızın her zaman arkasında olan, tüm imkanları seferber eden Cumhurbaşkanımıza güven ve destekleri için çok teşekkür ediyorum. Bizler de Konya ve Karatay olarak gece gündüz demeden çalışıp kendilerinin bu güvenini inşallah hiçbir zaman boşa çıkarmayacağız. Bir kez daha şehirlerimizin ve ülkemizin gelişmesindeki büyük vizyonuyla tüm desteğini hissettiğimiz Cumhurbaşkanımıza kabulleri için şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Tüm çabamız güzel Konyamız için"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta da kabulleri dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Leyla Şahin Usta, "Konyamız, AK Parti iktidarlarıyla birlikte büyük bir gelişme, önemli bir ilerleme kaydederek her bakımdan ülkemizin gözde şehirleri arasına girmiştir. Bu değişim ve dönüşümde Valiliğimizin, kamu kurum ile kuruluşlarımızın ve belediyelerimizin çabasının yanı sıra Cumhurbaşkanımızın Konya'ya olan özel ilgisi ve muhabbetinin de çok büyük payı bulunuyor. Cumhurbaşkanımız, ilk günden bu yana Konyamızın tüm yatırımlarını yakından takip ediyor, hayata geçmesi adına gereken her türlü desteği veriyor. Bizler de sürecin takipçisi olmayı sürdürüyoruz. Tüm çabamız güzel Konyamız için. Bu vesileyle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyor; Konya olarak dün olduğu gibi bugün de, yarın da Cumhurbaşkanımızın ve ülkemizin tüm hedeflerinin arkasında olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum. Hedeflerimize Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Karatay Belediyesinin yatırım ve projeleri hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ve ekibine teşekkür etti. - KONYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Kılca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Karatay'ın yatırımlarını ve projelerini anlattı - Son Dakika

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