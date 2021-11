Başkan Kılıç: "Bafra'mızın tüm güzelliklerini Türkiye'ye gösteriyoruz" - Son Dakika

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Ankara'da yapılan "Tam Bana Göre Festivali"nde Bafra'nın tüm güzelliklerini Türkiye'nin her tarafından gelen misafirlere göstermeye çalıştıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde açılışı gerçekleştirilen "Tam Bana Göre Festivali"ne katılan Bafra Belediyesi, festivalin en çok ilgi gören stantlarından biri oldu. Bafra Belediyesi, ilçeyi tanıtmak için her fırsatı değerlendiriyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Ankara'da düzenlenen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde stant açan Bafra Belediyesi, ziyaretçilerine ilçeyi her açıdan tanıtmanın yanında, ilçeye has lezzetleri de ikram ediyor.

Türkiye'nin her bölgesinden 40 merkez belediye, 105 ilçe belediyesinin katıldığı ve yüz binlerce gencin bir araya geldiği festivalde ziyaretçilere, kurulan Bafra Belediyesi standında Bafra pidesi, Bafra nokulu ve kaymaklı lokumu ikramının yanında Bafra'nın doğal ve tarihi güzellikleri ile Bafra Belediyesi'nin gençlere yönelik hayata geçirdiği etkinlikler hakkında da bilgi veriliyor.

"Öznesi gençlik olan her türlü organizasyonun bir parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz" diyen Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından 16-21 Kasım tarihleri arasında Ankara'mızda düzenlenen ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile başlayan gençlik festivaline biz de Bafra Belediyesi olarak katılıyoruz. Burada Türkiye'nin dört bir tarafından birçok genç kardeşimiz festival sayesinde hem eğlenecek, hem bilgi ve kültür paylaşımında bulunacak. Türkiye çapında yaklaşık 150 belediyenin stantları kurulmuş durumda. Biz de Bafra'mızın tüm güzelliklerini burada Türkiye'nin her tarafından gelen misafirlerimize gösterme gayesi içerisindeyiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN