Başkan Kocagöz: "Kepez, Antalya'nın vitrini olmalıdır" - Son Dakika
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Politika

Başkan Kocagöz: "Kepez, Antalya'nın vitrini olmalıdır"

Başkan Kocagöz: "Kepez, Antalya\'nın vitrini olmalıdır"

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası ile düzenlenen kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Kocagöz, esnaflar ile birlik ve beraberlik mesajları vererek, Kepez'in Antalya'nın vitrini olması gerektiğini vurguladı. Ayrıca, esnafın siyaset üzerindeki etkisini önemseyerek, halkın başkanı olarak hizmet etmeye devam edeceğini belirtti.

04.11.2024 12:31  Güncelleme: 12:37
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Antalya'nın berber esnafı ile sabah kahvaltısında bir araya gelen Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Kepez'in ortak akılla birlikte yönetileceğini vurgulayarak, "Kepez, Antalya'nın vitrini olmalıdır" dedi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın sabah kahvaltısına katılarak, oda üyeleri ile bir araya geldi. Bi' Dilim Kafe'de düzenlenen kahvaltıya, Kepez Vakfı Başkanı Erdal Öner, Antalya Berberler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yüksel Uzun ve çok sayıda berber esnafı katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği kahvaltıda Başkan Kocagöz, 31 Mart Yerel seçimlerde ve cezaevi sürecinde kendisini yalnız bırakmayan berber esnafına teşekkür etti.

"Birlik ve beraberlik içinde olacağız"

Bu milletin mensubu olmaktan bir kez daha gurur duyduğunu dile getiren Başkan Kocagöz, "Bu millet adaletsizliğe tahammülü olmayan bir millet. Adalet hepimize lazım. Adalete güvenmek lazım. Biz siyaseti vatanımız, milletimiz, bayrağımız için yapıyoruz. İnsanlarımızın hayatını nasıl kolaylaştırabiliriz, nasıl faydalı olabiliriz diye yapıyoruz. Güzel bayrağımız için hepimiz birlik ve beraberlik içinde olacağız. Bizler nefreti büyütmek için değil, bizler sevgiyi büyütmek için geldik. Kepez'de ne Mesut Kocagöz, ne Cumhuriyet Halk Partisi kazandı. Kepez'de sevgi kazandı. Kepez'de vicdan kazandı. Bu vicdanı sevgiyi kamuoyuna en iyi anlatacak insanlarda sizlersiniz. Esnafımızın kamuoyu üzerindeki etkisini çok iyi biliyorum" dedi.

"Esnaf siyasetçinin eli gözü kulağıdır"

Görev süreci boyunca esnaf kardeşlerinin dükkanlarını tek tek ziyaret edeceğini belirten Başkan Kocagöz, "Bir mahallenin sorunlarını en iyi siz bilirsiniz. İnsanlar, berber koltuğuna oturdu mu anlatırlar. Sizler aslında bir siyasetçinin eli gözü kulağısınız. Biz doğru işler yapmak istiyoruz" diye konuştu.

"Ben halkın başkanıyım"

Korumalarla dolaşmayı, çakarlı arabaları sevmediğini dile getiren Başkan Kocagöz, "Ben, halkın başkanı olmak için geldim. Tek derdim var, insanlara nasıl güzel hizmetler edebilirim. Bunun için ben sizlerin fikirlerine çok önem veriyorum. Bunun için hepiniz kendinizi bir belediye başkanı olarak görün. Kepez, Antalya'nın arka bahçesi olmamalıdır. Kepez, Antalya'nın vitrini olmalıdır. Bu nasıl olur? Ortak akılla olur. Bizim akçeli işlerle işimiz olmaz. Bizde ego olmaz. Ben sizlerden biriyim, ben halkın çocuğuyum. İşin ekmeğin siyaseti olmaz. Biz insanız. Bizim olduğumuz yerde bir Allah'ın kulu yatağa aç girmeyecek. Mahallenizde çevrenizde, aç insan, garip insan olursa bize bildirin. Ben 10 kilometre asfalt yapacağıma, bir park yapacağıma bir canı tercih ederim. Biz insansız. Önce insan diyoruz. İnsanların dini dili, ırkı düşüncesi hiç önemli değil. Bizim için iyi insan önemli. Bizler topluma örnek olacağız. Biz iyi insan olursak, toplum iyi olur" dedi.

"Sevgilere yüreklere talibiz "

'Kepez'i birlikte yönetmeye var mısınız?' sorusuna berber esnafından 'evet' cevabını alan Başkan Kocagöz, "Gelin Kepez'de birlikte çağ atlatalım. Kepez deyince akla varoşlar gelmeyecek. Ayakları yalınayak çocuklar gelmeyecek. Biz yoksulluğu yönetmeyeceğiz. Biz yoksulluğu yok edeceğiz. Bunun için yürekten çalışacağız. Bütün iktidarlar, özellikle az gelişmiş ülkelerde yoksulluğu yönetirler. Çünkü yoksul varsa onlara pirinç, bulgur verirsin, kömür verirsin oyunu alırsın. Biz insanların oylarına talip değiliz. Sevgilerine yüreklerine talibiz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Kocagöz: 'Kepez, Antalya'nın vitrini olmalıdır' - Son Dakika

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