Başkan Kurt, Eskişehirspor'un Kritik Maçını Tribünden İzleyecek - Son Dakika
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Politika

Başkan Kurt, Eskişehirspor'un Kritik Maçını Tribünden İzleyecek

Başkan Kurt, Eskişehirspor\'un Kritik Maçını Tribünden İzleyecek

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor'un Mezitli 33 Spor ile oynayacağı kritik maçı Mersin'de takip edeceğini açıkladı. Kurt, takımın şampiyon olacağına inandığını belirtti.

03.05.2025 10:52  Güncelleme: 10:53
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Eskişehirspor'un Mezitli 33 Spor ile oynayacağı kritik maçı Mersi'nde tribünden takip edeceğini açıkladı.

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Eskişehirspor, şampiyon olabilmek amacıyla pazar günü Mersin'de Mezitli 33 Spor ile mücadele edecek. Kritik karşılaşma için taraftarın heyecanlı bekleyişi sürerken, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt deplasmanda siyah-kırmızılı ekibin yanında olacağını açıkladı. Başkan Kurt, sosyal medya hesabından yayımlamış olduğu açıklamada, "Pazar günü şampiyonluk maçında Eskişehirspor'umuzun yanında Mersin'de olacağım" ifadelerini kullandı.

"Şampiyon biz olacağız"

Başkan Kurt, açıklamasının devamında şu sözlere yer verdi:

"İnanıyorum ki takımımız bu bataklıktaki son maçını oynayacak. Es-Es, bir daha asla bu lige dönmemek üzere, her yıl bir üst ligi hedefleyerek hak ettiği yer olan Süper Lig yolculuğu için önemli bir adım atacak. Bu maçta sadece rakibi değil, binbir türlü oyun çevirenleri, hakkımızı yiyenleri, tarafsızlığı bir kenara bırakıp Manavgat'ı ziyaret eden TFF başkanı dahil Eskişehirspor'a alerjisi olan herkesi yeneceğiz! Şampiyon biz olacağız." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Başkan Kurt, Eskişehirspor'un Kritik Maçını Tribünden İzleyecek - Son Dakika

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