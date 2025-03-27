Başkan Muhittin Böcek Kadir Gecesi\'ni Elmalı\'da Geçirdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'ni Elmalı'da vatandaşlarla birlikte geçirdi. Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret eden, Başkan Böcek, Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Kadir Gecesi'ni erenler, evliyalar diyarı Elmalı'da vatandaşlarla birlikte geçirdi. Program kapsamında ilk olarak CHP Elmalı İlçe Başkanlığını ziyaret eden Başkan Böcek, burada İlçe Başkanı Yakup Coşkun, ilçe örgütü ve vatandaşlarla ilçenin ihtiyaçları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Böcek, "Hiçbir ilçeyi ötekileştirmeden aynı azim ve gururla çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.

Abdal Musa Türbesi'ni ziyaret etti

Başkan Böcek daha sonra Tekke Köyü Abdal Musa Türbesi'ne geçti. Burada dua eden Başkan Böcek, vatandaşlarla bir araya geldi, ardından da Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk ile birlikte Abdal Musa Derneği Başkanı Mehmet Özel'i de ziyaret etti.

Muhtarlarla bir araya geldi

Başkan Muhittin Böcek, daha sonra Elmalı Belediyesi'ne geçti. Burada yapılan toplantıda muhtarların talep ve önerilerini dinleyen Başkan Böcek, Elmalı'nın 60 mahallesinde vatandaşların huzuru ve mutluluğu için herkesi kucaklayarak, kimseyi ötekileştirmeden, birlikte daha güzel bir Elmalı inşa etmek için çalışarak, köylüsüyle kentlisiyle, emeklisiyle tüm vatandaşların yanında olacaklarını söyledi.

Vatandaşlarla iftar yaptı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kadir Gecesi'nde Elmalı'da iftar yemeği verdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, binlerce vatandaşla birlikte iftar yaptı. Başkan Muhittin Böcek, Kadir Gecesi'ni evliya, erenler ve inanç merkezi Elmalı'da geçirmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Geleneksel hale getirdiğimiz Kadir Gecesi iftarımız mübarek olsun. Ramazan ayı birlik, beraberlik, dayanışmanın, yardımlaşmanın en çok yaşandığı müstesna bir aydır. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na tekrardan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Adalet en kısa zamanda tecelli edecektir. Alınacak kararların adaletli olmasını diliyorum. Allah dualarınızı ve dualarımızı kabul etsin. Ramazan Bayramı size ülkemize sağlık, mutluluk getirmesini dilerken, adaletli ve huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum" dedi.

Korkuteli'ne vatandaşlarla buluştu

Başkan Muhittin Böcek, iftardan sonra 16. yüzyıl mutasavvıf şairlerinden Vahhab-i Ümmi ile Sinan-ı Ümmi türbelerini ziyaret ederek, dua etti. Böcek, son olarak Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran'ın ev sahipliğinde düzenlenen sahur programına katıldı. Başkan Muhittin Böcek burada, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, CHP İlçe Başkanı İsmail Karadeli, meclis üyeleri, STK başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi. Başkan Böcek, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, bu anlamlı programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, edilen dualar ve tutulan oruçların kabul olmasını diledi. - ANTALYA