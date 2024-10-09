Başkan Ömer Günel, Aydın\'daki Belediyelere Nezaket Ziyaretlerinde Bulundu

Politika

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Aydın, Germencik, Söke ve Didim'de başkanı olduğu Doğal Şehirler Birliği adına nezaket ziyaretlerinde bulundu. Başkan Ömer Günel'e ziyaretlerinde Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ile Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar da eşlik etti.

Başkan Ömer Günel, bir dizi ziyaret gerçekleştirmek için gittiği Aydın'da önce İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan ile bir araya geldi. Aydın'a kısa süre önce atanan İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan'ı makamında ziyaret eden Başkan Ömer Günel, yeni görev yerinde başarılar diledi. Daha sonra Jandarma Komutan Yardımcısı Korgeneral Aykut Tanrıverdi'yi ziyaret eden Başkan Ömer Günel, ardından Germencik, Söke ve Didim belediyelerini ziyaret ederek Kuşadası Belediyesi'nin kurucusu olduğu Doğal Şehirler Birliği üyeliği davetinde bulundu.

Germencik Belediyesi ziyaretinde Belediye Başkanı Burak Zencirci ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, kentlerin doğal, kültürel ve tarihi dokusunun ve değerlerinin korunması, geleceğe taşınması ve bu değerlerin tanıtımı için geçtiğimiz yıl aralarında Kuşadası Belediyesi'nin de bulunduğu 11 belediye tarafından kurulan Doğal Şehirler Birliği'nin güçlenmesinin önemine dikkat çekerek Başkan Burak Zencirci'ye birliğe üye olması davetinde bulundu. Nazik ziyareti için Başkan Ömer Günel'e teşekkür eden Başkan Burak Zencirci ise birliğe üye olmaktan büyük memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Germencik Belediyesi ziyaretinin ardından Başkan Zencirci ile birlikte CHP Germencik İlçe Örgütü'nü ziyaret eden Başkan Ömer Günel, burada CHP Germencik İlçe Başkanı Tayfur Bozdağ ve partililer tarafından karşılandı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktığının altını çizen Başkan Ömer Günel, yerelde elde edilen bu başarıyı genel seçimlere taşımak için çok çalışmak ve güç birliği içerisinde bulunmak gerektiğini ifade etti.

Germencik'in ardından Söke Belediyesi'ni ziyaret ederek Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile bir araya gelen Başkan Ömer Günel, Doğal Şehirler Birliği davetini yineledi. Başkan Mustafa İberya Arıkan ise birliğin çalışmalarını yakından takip ettiğini belirterek Söke Belediyesi olarak Doğal Şehirler Birliği'ne üye olmaktan mutluluk duyacaklarını söyledi. Ziyaretin ardından Başkan Ömer Günel, CHP Söke İlçe Örgütü'nü ziyaret ederek İlçe Başkanı Muammer Akmazlar ve ilçe yönetimi ile buluştu. - AYDIN