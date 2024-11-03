Başkan Özdemir\'den kongre değerlendirmesi

Politika

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde başkan seçilen Mehmet Ali Özdemir, kongreyi değerlendirdi.

AK Parti Pazarlar İlçe Başkanı Mehmet Ali Özdemir, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, "Büyüyen, gelişen, Türkiye yüzyılı vizyonu olan ve partimizin yıkılmaz kalesi Pazarlar AK Parti 8. Olağan Kongresi'nde şahsımı ve yönetimimi bu göreve layık gören, inanan ve güven duyan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir'e, İl Başkanımız Mustafa Önsay'a ve il yönetimine, Milletvekillerimiz Adil Biçer'e, Mehmet Demir'e, İsmail Çağlar Bayırcı'ya ve İlçe Belediye Başkanımız Bilal Demirci'ye, Pazarlar AK Parti İlçe Başkanımız Fahri Karataş'a ve yönetimine, hizmet etmekten onur ve şeref duyacağım Pazarlarlı tüm hemşehrilerimize şahsım ve yönetimim adına şükranlarımızı arz ederim. Görev değişikliği ile bize bugün bu kutsal görevi devreden Fahri Karataş başkanıma ve yönetimine bugüne kadar partimize ve ilçemize yaptıkları tüm başarılı çalışmalardan ve hizmetlerinden dolayı şahsım ve tüm hemşehrilerimiz adına çok teşekkür ediyorum. İlçemiz adına her kim taş üstüne taş koymuşsa onu vefa ile anmak boynumuzun borcudur. Partimizin kuruluşundan bugüne kadar çeşitli kademelerde emeği geçen tüm kardeşlerimizden Rabbim razı olsun. Ebediyete intikal edenlere Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun, ailelerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Onların hizmetleri ve hatıraları unutulmayacaktır" dedi.

Özdemir, "Şahsım ve yönetimimiz olarak ahlaki ilkelerden asla ödün vermeden, hedefleri olan, değer üreten, siyasetin bir eş anlamı olan kamu denetçiliğini en iyi şekilde icra etmek için değişen ve hizmet alan ilçemiz ve köylerimiz için çaba sarf eden, her alanda ilçemizin istikbaline en yüksek katkıyı vermek için il başkanımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanımızın destekleriyle mazbatayı almayı beklemeden yarından itibaren büyük bir gayretle çalışmalarımıza başlayacağız" dedi. - KÜTAHYA