Başkan Özdoğan: "Liderimizin yanındayız, aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz" - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Özdoğan: "Liderimizin yanındayız, aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz"

Başkan Özdoğan: "Liderimizin yanındayız, aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz"

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 3 bin 917 kişilik Kayseri kafilesi ile birlikte başkent Ankara'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı.

24.02.2025 09:14  Güncelleme: 09:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 3 bin 917 kişilik Kayseri kafilesi ile birlikte başkent Ankara'da düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi'ne katıldı. Başkan Özdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 'Adında AK, Işığında İstikbal' şiarıyla düzenlenen 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda büyük bir coşku ve katılımla gerçekleştirildi. Kayseri'den 3 bin 917 kişilik AK Parti kafilesinin katıldığı kongrede, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha güven tazeledi. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, kongrenin ardından yaptığı açıklamada, "AK davamızın lideri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı gönülden tebrik ediyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Bizler de teşkilatlarımızla birlikte, Hacılar'dan en güçlü desteği vererek Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Başkan Özdoğan, AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü bağın ve hizmet siyasetinin bu kongreyle birlikte daha da pekiştiğini belirterek, "Liderimizin izinde, aynı heyecan ve kararlılıkla ülkemiz, milletimiz ve Hacılar'ımız için durmadan çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin Türkiye'nin istikbali için büyük projelere imza atmaya devam edeceğini vurgulayan Başkan Özdoğan, "Bu kutlu davada Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yürümeye, Türkiye Yüzyılı hedeflerine katkı sağlamaya devam edeceğiz. Kongremiz ülkemize, milletimize ve teşkilatlarımıza hayırlı olsun" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Bilal Özdoğan, Yerel Yönetim, Politika, AK Parti, AK Parti, Hacılar, kayseri, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Özdoğan: 'Liderimizin yanındayız, aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:39 Rekor tazeledi İşte AK Parti’nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK’larda görev alan tek isim Rekor tazeledi! İşte AK Parti'nin kuruluşundan bu yana tüm MKYK'larda görev alan tek isim
10:29 AK Parti Kongresi’nde dikkat çeken hediye Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı AK Parti Kongresi'nde dikkat çeken hediye! Erdoğan detayı gözlerden kaçmadı
10:26 Tamer Karadağlı: Gezi’ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm Tamer Karadağlı: Gezi'ye gittim ancak konunun ağaç olmadığını gördüm
09:58 Emekli ikramiyesi ne kadar olacak İşte Ankara’da konuşulan rakam Emekli ikramiyesi ne kadar olacak? İşte Ankara'da konuşulan rakam
09:42 Erdoğan’dan dikkat çeken MKYK hamlesi Vekillere “gel gel“ yapmış Erdoğan'dan dikkat çeken MKYK hamlesi! Vekillere "gel gel" yapmış
17:49 MİT, Lev Troçki’nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı MİT, Lev Troçki'nin Büyükada sürgününe ilişkin istihbarat raporlarını yayımladı
17:07 Wanda Nara’nın Icardi’den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı Wanda Nara'nın Icardi'den boşanmak için istedikleri ağızları açık bıraktı
17:06 AK Parti’nin yeni MKYK’sında 39 isim liste dışında kaldı AK Parti'nin yeni MKYK'sında 39 isim liste dışında kaldı
16:33 Görüntüler Erzurum’dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı Görüntüler Erzurum'dan: Kazım Karabekir Stadı bir anda buharla kaplandı
16:20 Jakirovic’in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe’yi 1-0 mağlup etti Jakirovic'in bileği bükülmüyor: Kayserispor, Göztepe'yi 1-0 mağlup etti
16:15 Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi Bir elinde asa bir elinde kitapla yalın ayak sokakta gezdi
16:15 Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu Kar nedeniyle evine gidemedi, iş yerinde park ettiği aracında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2025 11:03:37. #1.12#
SON DAKİKA: Başkan Özdoğan: "Liderimizin yanındayız, aynı heyecanla yolumuza devam ediyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.