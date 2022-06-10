Başkan Özlü "Konuşanları ve çalışanları birbirinden ayırın" - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Özlü "Konuşanları ve çalışanları birbirinden ayırın"

10.06.2022 15:42
Başkan Özlü "Konuşanları ve çalışanları birbirinden ayırın"

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek şehir merkezi ve mahallelerde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek şehir merkezi ve mahallelerde yapılan çalışmaları değerlendirdi. Mahallelerin sorunlarına tek tek vakıf olduğunu belirten Başkan Özlü, "Biz sizlerle yakın çalışmazsak doğru iş üretemeyiz. İhtiyacınız ne ise bunları yapabilecek güçteyiz" dedi.

Mutfak Sanatları Merkezi'nde gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına Başkan Özlü'nün yanı sıra AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Muhtarlar Derneği Başkanı Mensur Bilgin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Hasan Şengüloğlu, belediye başkan yardımcıları, belediye birim müdürleri ve 56 mahallenin muhtarı katıldı.

Kısa süre önce asfalt sezonunu başlattıklarını ve Düzce'nin temel sorunlarını çözerek daha detaylı projelere yoğunlaşmaya başladıklarını dile getiren Faruk Özlü, "Alt yapısı bitmiş bütün yollarımızı asfaltlıyoruz. Bu sene 130 bin ton asfalt dökeceğiz. Geçen 3 yılda temel ağır sorunlarımızı çözdük. Biri ulaşım konusuydu, diğeri çöp konusu bir diğeri de içme suyu altyapısıdır. Bu sorunlarımızın bir kısmı bitti bir kısmı devam ediyor. Ulaşım noktasında eski otobüslerimizle çalışıyor olsaydık aylık sübvanse edilmesi gereken rakam 6 milyondu. Çöp sorunumuzu çözdük artık çöplerimiz enerjiye dönüşüyor. Su içme alt yapımız ise devam ediyor, uzun vadeli bir projedir" şeklinde konuştu.

"İstikametimiz doğru"

"Mahallelerimizin sorunlarını tek tek biliyorum" diyen Özlü, "Bundan sonra yapacaklarımız mahallelerimiz için çok büyük ama Düzce için küçük işler. Düzce'deki siyasetçileri ikiye ayırın. Konuşanlar ve çalışanlar. Biz çalışanlar tarafındayız. Biz sizlerle yakın çalışmazsak doğru iş üretemeyiz. Muhtarlarımızın memnun olmayacağı hiçbir iş yapmak istemem. İhtiyacınız ne ise bunları yapabilecek güçteyiz. Bütün ekiplerimiz sahada. Gidişatımız iyi. İstikametimiz doğru" dedi.

Melen boyundan alternatif güzergah açılacak

Başkan Faruk Özlü, Olimpiyat, Öztürkler, Çoban, Karaca ve Beyciler kavşaklarındaki trafik yoğunluğunun çözümüne yönelik çalışma yaptıklarını ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti İl Başkanı Mustafa Keskin ile birlikte Ulaştırma Bakanı'nı ziyaret ettiklerini belirterek, "Melen boyundan alternatif yol açarsak bu güzergahtaki trafiği rahatlatacaklarını anlattık. Güzergaha baktılar, projelendirildi. O bölgede 18 uygulama yapmamız gerekiyor. Çalışmalarımızı tamamlayıp önümüzdeki temmuz ayında karayollarına teslim edeceğiz. Melen çevre yolu projesine bu yıl başlıyoruz" şeklinde konuştu.

Faruk Özlü, konuşmasının ardından söz isteyen muhtarların istek, öneri ve taleplerini tek tek dinleyerek ilgili birim müdürlüğüne yönlendirdi. - DÜZCE

Başkan Özlü Konuşanları ve çalışanları birbirinden ayırın
Başkan Özlü Konuşanları ve çalışanları birbirinden ayırın
Başkan Özlü Konuşanları ve çalışanları birbirinden ayırın

YORUMLAR
500
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonunda AK Parti'li Aydemir: 'Alevi, Sünni kardeş' AK Parti'li Aydemir: 'Alevi, Sünni kardeş'
Kaynak: İHA

Milletvekili, Faruk Özlü, AK Parti, Düzce, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Özlü 'Konuşanları ve çalışanları birbirinden ayırın' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:37 Rüşvet operasyonuyla gündem olmuştu! Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'nın odasında bulunan eşyalar haczedildi
15:30 Ailenin itirazı mahkeme tarafından kabul edilmedi! Neşet Ertaş'ın filmi çekilecek
15:29 Wimbledon tenis turnuvasında organizasyon tarihinin en büyük ödülü verilecek! 40,35 sterlinlik rekor para ödülü...
15:10 Hindistan'da dehşete düşüren olay! Çeyizlerini geri isteyen adam, çıkan tartışmada karısını diri diri yaktı
15:02 İtalya'da kaybolan helikopterde bulunan 4 Türk'ün kimliği ortaya çıktı!
14:56 Kasımpaşa formasıyla ligin ikinci yarısına damga Muleka'ya Beşiktaş kancası! Bonserivisi almak için kulübüyle görüşmeler başladı
14:30 Tolga Akış, Zeynep Bastık ile boşanma kararı aldıklarını doğruladı: Evliliği pek beceremedik ama seni çok seviyorum Zeyno'cum
14:18 Dobo Metin cinayeti çözüldü! Tribün liderinin katilleri kaçmak için korona numarası yapmış
14:12 YÖK'ten açıklama: 2022-23 akademik yılında üniversitelerde yüz yüze eğitime başlanacak
14:01 Erdoğan'ı görünce konvoyun önüne atladı: Oğlumun düğünü var, davetiye verdim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.06.2022 15:52:11. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Özlü "Konuşanları ve çalışanları birbirinden ayırın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement