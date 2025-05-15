Başkan Özlü, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Orhangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Özlü, "Belediyecilik anlayışımız şehirlerin sorunlarını temelden çözmeye dayanıyor" dedi.

Başkan Faruk Özlü, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Konuralp'in Orhangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın organizasyonu ile düzenlenen halk buluşmalarının beşincisi, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Özlü, Düzce genelinde 64 mahallede toplantılar gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu toplantıları sizleri dinlemek için yapıyoruz. Siz anlatacaksınız, biz notlarımızı alacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız şehirlerin sorunlarını temelden çözmek üzerine dayanır. Biz günü kurtarmak, günlük işleri halletmek durumunda değiliz. Biz bu şehrin gelecek 50 yıla yönelik sorunlarını çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görev süresince pandemi, depremler ve ekonomik krizler gibi ciddi zorluklarla karşılaştığını hatırlatan Özlü, "Maalesef belediye başkanlığım ekonomik olarak zorlu bir döneme rastladı. Buna rağmen altyapıdan sosyal projelere kadar birçok önemli yatırımı sürdürüyoruz. Seçimlerden önce Düzce'nin tamamı için 100 proje yapacağımızı ifade ettik. Bu projeleri takip ediyoruz. Bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor, bir kısmını da projelendirdik, yapacağız" dedi.

İçme suyu altyapısının tamamen yenileneceğini belirten Özlü, "Yepyeni bir arıtma yapıyoruz. Regülatörlerimizi yeniledik, 3 farklı kaynaktan su alacağız. Bin 250 kilometrelik içme suyu şebekesinin tamamını yeniliyoruz. Yağmur suyu altyapısı döşeyeceğiz. Kanalizasyon hatlarımızı yenileyeceğiz. Bunlar büyük maliyetleri olan işler" şeklinde konuştu.

Orhangazi Mahallesi'nin sorunlarını bildiklerini ifade eden Başkan Özlü, mahalleye yapılması planlanan sağlık ocağı için gerekli imar düzenlemelerinin tamamlandığını, bir hayırseverin bina inşaatını üstlendiğini belirtti.

Konuralpli bir vatandaşın, Tyche heykelinin neden İstanbul'da sergilendiğini sorması üzerine Başkan Özlü, Düzce müzesinin depremde ağır hasar aldığı için kapalı olduğunu belirtti. Özlü, "Turizm Bakanlığı ile görüştük. Eski hastane alanında taş ve ahşap ağırlıklı büyük bir müze yapıyoruz. Bu yıl 200 milyon TL ödenek ayrıldı, inşaata bu yıl başlamayı planlıyoruz. Müze tamamlandıktan sonra Tyche heykelinin Düzce'de sergilenmesi için İstanbul'daki müzeyle görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Özlü, vatandaş memnuniyetinin kendileri için başarı ölçütü olduğunu vurgulayarak, "Siz memnunsanız biz başarılıyız" dedi. Toplantı, mahalle sakinlerinin sorularının dinlenmesi ve taleplerin not alınmasıyla sona erdi. - DÜZCE