Başkan Özlü, Mahalle Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Başkan Özlü, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Başkan Özlü, Mahalle Sakinleriyle Buluştu

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, vatandaşlarla bir araya gelerek belediyecilik anlayışını ve geleceğe yönelik projeleri paylaştı. Altyapı yenilemeleri ve sağlık ocağı yapımı hakkında bilgiler verdi.

15.05.2025 14:55  Güncelleme: 14:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

DÜZCE(İHA) – Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 'Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor' programında Orhangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Özlü, "Belediyecilik anlayışımız şehirlerin sorunlarını temelden çözmeye dayanıyor" dedi.

Başkan Faruk Özlü, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Konuralp'in Orhangazi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkanlığı'nın organizasyonu ile düzenlenen halk buluşmalarının beşincisi, mahalle sakinlerinin yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Özlü, Düzce genelinde 64 mahallede toplantılar gerçekleştireceklerini belirterek, "Bu toplantıları sizleri dinlemek için yapıyoruz. Siz anlatacaksınız, biz notlarımızı alacağız. Bizim belediyecilik anlayışımız şehirlerin sorunlarını temelden çözmek üzerine dayanır. Biz günü kurtarmak, günlük işleri halletmek durumunda değiliz. Biz bu şehrin gelecek 50 yıla yönelik sorunlarını çözmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Görev süresince pandemi, depremler ve ekonomik krizler gibi ciddi zorluklarla karşılaştığını hatırlatan Özlü, "Maalesef belediye başkanlığım ekonomik olarak zorlu bir döneme rastladı. Buna rağmen altyapıdan sosyal projelere kadar birçok önemli yatırımı sürdürüyoruz. Seçimlerden önce Düzce'nin tamamı için 100 proje yapacağımızı ifade ettik. Bu projeleri takip ediyoruz. Bir kısmı bitti, bir kısmı devam ediyor, bir kısmını da projelendirdik, yapacağız" dedi.

İçme suyu altyapısının tamamen yenileneceğini belirten Özlü, "Yepyeni bir arıtma yapıyoruz. Regülatörlerimizi yeniledik, 3 farklı kaynaktan su alacağız. Bin 250 kilometrelik içme suyu şebekesinin tamamını yeniliyoruz. Yağmur suyu altyapısı döşeyeceğiz. Kanalizasyon hatlarımızı yenileyeceğiz. Bunlar büyük maliyetleri olan işler" şeklinde konuştu.

Orhangazi Mahallesi'nin sorunlarını bildiklerini ifade eden Başkan Özlü, mahalleye yapılması planlanan sağlık ocağı için gerekli imar düzenlemelerinin tamamlandığını, bir hayırseverin bina inşaatını üstlendiğini belirtti.

Konuralpli bir vatandaşın, Tyche heykelinin neden İstanbul'da sergilendiğini sorması üzerine Başkan Özlü, Düzce müzesinin depremde ağır hasar aldığı için kapalı olduğunu belirtti. Özlü, "Turizm Bakanlığı ile görüştük. Eski hastane alanında taş ve ahşap ağırlıklı büyük bir müze yapıyoruz. Bu yıl 200 milyon TL ödenek ayrıldı, inşaata bu yıl başlamayı planlıyoruz. Müze tamamlandıktan sonra Tyche heykelinin Düzce'de sergilenmesi için İstanbul'daki müzeyle görüşeceğiz" açıklamasında bulundu.

Başkan Özlü, vatandaş memnuniyetinin kendileri için başarı ölçütü olduğunu vurgulayarak, "Siz memnunsanız biz başarılıyız" dedi. Toplantı, mahalle sakinlerinin sorularının dinlenmesi ve taleplerin not alınmasıyla sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sağlık Ocağı, Faruk Özlü, Politika, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Özlü, Mahalle Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay

16:58
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump’a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
Gazze açlıkla mücadele ederken Katar, Trump'a 400 milyon dolarlık uçak hediye etti
16:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: MİT silah bırakma sürecini titizlikle takip edecek
16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
23:38
Kupa seremonisine damga vuran an Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
Kupa seremonisine damga vuran an! Herkes onları bekledi ama onlar gelmedi
23:25
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu’na tepki Elini sıkmadı
Galatasaray taraftarından İbrahim Hacıosmanoğlu'na tepki! Elini sıkmadı
23:16
Süper Kupa’da eşleşmeler belli oldu
Süper Kupa'da eşleşmeler belli oldu
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:06
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
CHP lideri Özel neredeyse küfür ediyordu: İkisini birlikte yuhalayın anasını...
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 17:12:23. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Özlü, Mahalle Sakinleriyle Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.