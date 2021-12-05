Başkan Savran'dan iş yeri yanan esnafa ziyaret - Son Dakika

Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, Fişekçi Sokak'ta dün gece çıkan yangında iş yeri zarar gören esnafı ziyaret etti.

Belediye Başkanı Mehmet Savran, beraberinde başkan yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan ile birlikte İbrahim Paşa Mahallesi Fişekçi Sokak'ta dün gece çıkan yangında iş yeri zarar gören Ömer Kartal isimli esnafı ziyaret etti. İş yeri sahibi ve çalışanlara geçmiş olsun dileklerini ileterek yangın ile ilgili bilgi alan Başkan Savran, "Gece saatlerinde elektrik kontağından çıkan yangına itfaiye ekiplerimiz kısa sürede müdahale etti. Yangında can kaybının olmaması en büyük tesellimiz. Rabbim kimseye böyle bir hadise yaşatmasın. Belediye olarak bizlerde esnaf kardeşimize gereken desteği vereceğiz" dedi.

Savran, daha sonra İbrahim Paşa Mahallesi Muhtarı Hallav Tuncay Orhan ve Yeni Mahalle Muhtarı Süleyman Balaban ile birlikte esnaf ziyaretlerinde bulundu. Fişekçi Sokak'taki iş yerlerini tek tek gezerek esnaflara hayırlı ve bereketli kazançlar dileyen Savran, esnafların talep ve önerilerini dinledi. - NEVŞEHİR