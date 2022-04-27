Başkan Sayan: "Kaset olayı Türkiye'nin yeniden dizayn edilmesi olayıydı" - Son Dakika

Başkan Sayan: "Kaset olayı Türkiye'nin yeniden dizayn edilmesi olayıydı"

"Cumhuriyeti kuran CHP ile Cumhuriyet yıkılmaya çalışılıyor"

AĞRI - Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili 171 sanıklı davada çıkan karara ilişkin "Kaset olayı Türkiye'nin yeniden dizayn edilmesi olayıydı" dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin yayınlanmasıyla ilgili FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 171 sanıklı davada karar çıktı. 120 sanık hakkında hapis cezası verilen davanın ardından açıklamalarda bulunan Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, çıkan kararın dosyanın karşılığı olan bir ceza olmadığını söyledi. Deniz Baykal'ın kaset olayının sadece bir kaset davası olmadığını, Türkiye siyasetini yeniden dizayn etme amacını taşıdığını belirten Sayan, "Deniz Baykal'ın kaset olayı çok farklı ve önemli bir olay. Sadece kaset olarak görmemek lazım. Türkiye'ye yapılan büyük bir operasyondu, Türkiye'nin siyaseti yeniden dizayn edildi. Gelecek yıllardaki siyaseti düşünülerek de bir dizayn olayı yapıldı. CHP büyük bir operasyona uğradı, başına yeni yöneticiler yerleştirildi. Bugün yapılan yargılama sonucunda bazı kişilere cezalar çıkmış. Dosyanın içi boşaltıldı, amacından saptırıldı. FETÖ'nün ve Türkiye'ye operasyon yapan güçlerin eli vardı dosyanın içinde. CHP'nin içindeki bazı yöneticilerin de eli vardı. Dolayısıyla boşaltılmış bir dosyada sembolik cezalar çıkmıştır. Bu hiçbir zaman bu dosyanın karşılığı olacak cezalar değildir. Operasyonun arka tarafını iyi irdelemek gerekiyordu fakat irdelenmedi. CHP'deki yöneticilerden kiminin ilişkisi vardı bu işin içinde, şu an görev yapan yöneticilerin bu kasetle ne bağlantısı vardı, nasıl bir durumla karşı karşıyayız bunların hiçbiri çözülmedi. Bu da Türkiye'nin geleceği açısından son derece tehlikeli bir durum. Türkiye'nin milli güvenliğini ilgilendiren bir durum. Eğer bu kasetin içindeki olayların tamamı çözülmüş olsaydı bugün CHP'de birçok kişi yöneticilik yapamayacaktı. CHP tabanı buna razı olmayacaktı. Türkiye'nin siyaseti bu kadar kötü dizayn edilemeyecekti. Sayın Baykal muhalefette bile olsa söz konusu vatan olduğu zaman birlik ve beraberlikten hiçbir zaman ödün vermiyordu. Bunu bilen güçler çok hızlı bir operasyon yaptılar. Kendilerine uyan, kendileri gibi düşünen bir yönetim kadrosuyla CHP'yi ele geçirdiler ve CHP şu an işgal altında. 10 yıldır bu işgal devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

"Cumhuriyeti kuran CHP ile Cumhuriyet yıkılmaya çalışılıyor"

Deniz Baykal'ın kasetinin ardından Türkiye'de birçok olayın meydana geldiğini söyleyen Başkan Sayan, "CHP'nin gerçek kuruluş iradesine sahip CHP olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Zaten kurucu iradeyim diyen bir partinin ele geçirilmesinden sonra o parti ile Türkiye dizayn ediliyor. Yani Cumhuriyet'i kuran CHP ile Cumhuriyet yıkılmaya çalışılıyor. Maalesef bugüne kadar bu ülkenin yazarları, gazetecileri basit bir magazin olayıymış gibi ele aldılar. İlk günkü iddiamı tekrarlıyorum, kaset olayı Türkiye'nin yeniden dizayn edilmesi olayıydı. Hem AK Parti'nin ayağına çelme takmak hem de muhalefeti durdurma operasyonuydu. Bugün de bunun acısını çekiyoruz. Dikkat ederseniz Baykal'ın kasetinden sonra Türkiye'de birçok şey oldu. MİT krizi oldu, Gezi olayları oldu, 15 Temmuz oldu. Bütün bunlar yapılmak istendiği dönemlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin başında milli ve yerli bir kadro olsaydı hükümet ile birlikte bunlara karşı çok daha büyük bir mücadele vereceklerdi. Biz bu sembolik cezalarla bu olayı kurtardık diyorlarsa yanılıyorlardır. Asıl büyük olay CHP'yi işgalden kurtarmaktır. Türkiye'nin iktidarı ile birlikte yerli ve milli bir muhalefetin oluşması gerekiyor. Baykal'ın kasetiyle 6'lı masanın oluşması bile birbirleri ile ilişkilidir. Bu operasyon olmasaydı bugün belki de bu 6'lı masa olmayacaktı. 6'lı masanın ilerde Türkiye'nin başına ne kadar büyük felaketler getireceğini belki orada oturanlar bile bilmiyordur. Belki daha sonra anlayacaklardır. Nasıl ki biz FETÖ'nün olayını yıllar sonra anladıysak, eminim o masada oturanların bir kısmı ilerde o masaya oturmalarının ne kadar büyük bir hata olduğunu anlayacaklardır. Ben bu anlamda kaset olayının çözüldüğüne inanmıyorum. Sadece kamuoyunda dosyayı kapatmak derler ya öyle bir şey olduğuna inanıyorum. Ölene tabut, kalana zabıt gibi bir şey. Dolayısıyla bu işin sevineceğim bir tarafı yok." dedi.

Oyunlar içinde oyunlar oynandığını ve kaset içeriğine montaj yapıldığını vurgulayan Savcı Sayan, bunun Türkiye'nin kötüye gitmesi için kurulan bir tuzak olduğunu söyleyerek, "Kaset içeriği ile ilgili olarak o gün ki şartlarda nasıl montaj yapıldığını kriminal laboratuvarlar ortaya çıkardı. Mahkeme bu boyutuyla da ilgilenmedi. Kılıçdaroğlu birileri bana getirdi ve Cumhurbaşkanı bunu izlemişti ben de onları izledim, dedi. Peki onlar kimdi denildiğinde kafalarında maske vardı tanımıyordum, dedi. Bir muhalefet genel başkanı maskeli insanları ne diye odasına alıyor ya da hangi güvenlik durumunu gerekçe göstererek bunları kabul edebiliyor. Doğrusunu isterseniz bir oyun içerisinde oyunlar oynandı. Olan Türkiye'ye oldu. Mesele Sayın Baykal'ın kaseti ya da bizim ve o gün ki yöneticilerin tasfiye olayı falan değildir. Mesela Türkiye'nin gelecek günlerini kötüye götürmek için kurulan bir tuzaktı. Bu tuzağa engel olan bir CHP idaresi vardı o gün ki şartlarda. Onu da ortadan kaldırıp, hükümeti tamamen hedefe koyup yok etme modelini gerçekleştirmeye çalışıyorlardı. İnşallah CHP tabanı uyanır ve bu gidişata dur der." şeklinde konuştu.