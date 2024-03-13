Kırıkkale Belediye Başkanı: Kırıkkale savunma sanayisinin merkezi olacak

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale'nin savunma sanayisinde Türkiye'nin merkezi olacağını belirtti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın katıldığı iftar programında konuşan Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale'nin savunma sanayisinde Türkiye'nin merkezi olacağını vurguladı. Bakan Fidan'ın kendisine ve partisine destek vermek için Kırıkkale'ye geldiğini ifade eden Saygılı, şehrin belediye oluşunun 85'inci yıl dönümü olduğunu söyledi. Saygılı, Kırıkkale'nin Makine Kimya fabrikalarının kurulmasıyla oluşan bir şehir olduğunu aktardı.
Kırıkkale'nin nüfusuna göre en fazla şehit veren bir il olduğunu hatırlatan Saygılı, "Roketsan ve silah organize sanayi bölgesi yatırımıyla Sayın bakanımızın bu konuda bize vermiş olduğu destek için teşekkür ediyorum. Kırıkkale en fazla nüfusuna göre en fazla şehit veren ildir. HADEP binasının olmadığı bir il. 15 Temmuz'da meydana ilk inen şehir. Bunların hepsi bizim onur ve gurur kaynağımız. Sizlerle de çok büyük bir gurur duyuyoruz. Tüm dünyaya güçlü Müslüman ülkenin nasıl olduğunu duruşunuzla gösterdiniz Sayın bakanım. Başta liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere sizin özellikle mazlumların yanında yer almanız ve diklenmeden dik duruşunuzla tüm Türkiye göğsünü gere gere dünyanın her yerinde 'Ben Türküm' diyor. Bu onuru bu şerefi bizlere yaşattığınız için sizlere ne kadar teşekkür etsek azdır" diye konuştu.
AK Parti Milletvekili Mustafa Kaplan ise destek ziyareti için Kırıkkale'ye gelen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a teşekkür etti. - KIRIKKALE
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