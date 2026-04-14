Başkan Seçer: "Mersin\'e en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz"

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin Nisan Ayı Toplantısında 2025 yılı faaliyet raporu oy çokluğuyla kabul edilirken, Başkan Vahap Seçer kentte yürütülen yatırımlar, projeler ve mali disiplin hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Seçer, ortak akıl ve dayanışma vurgusu yaparak Mersin'e en iyi şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen toplantıda toplam 59 madde görüşülürken, encümen ve komisyon seçimleri de yapıldı. Mecliste ayrıca spor, altyapı ve kent projelerine ilişkin önemli kararlar alındı.

Toplantıda gündem dışı konuşmalar bölümünde önemli gün ve haftalara değinen Seçer, 14-20 Nisan Şehitler Haftası kapsamında şehitleri rahmetle andı. 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla Mersin'in turizm potansiyelinin artırılmasına yönelik çalışmaları sürdüreceklerini belirten Seçer, turizmi kentin kimliğini güçlendiren önemli bir unsur olarak değerlendirdiklerini ifade etti. 15 Nisan Dünya Sanat Gününü de kutlayan Seçer, sanatın birleştirici gücüne dikkat çekti.

Bu yıl 8'incisi düzenlenen Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turuna da değinen Seçer, organizasyonun Mersin'in tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.

Mecliste ayrıca EuroCup şampiyonu olan ÇBK Mersin'e 5 milyon TL maddi destek verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Seçer, takımın elde ettiği başarının kent için önemli bir kazanım olduğunu söyledi.

Yatırım bütçelerine ilişkin eleştirilere de yanıt veren Seçer, 2019'dan bu yana yatırım oranlarının önemli ölçüde arttığını belirterek, 2026 yılı hedefinin yaklaşık yüzde 34 olduğunu açıkladı. Kent Meydanı Projesi hakkında da bilgi veren Seçer, projenin betonlaşmadan uzak, yeşil alan ağırlıklı bir yaşam alanı olarak planlandığını ifade etti.

Metro ve tramvay projelerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Seçer, finansman sürecine dikkat çekerek ilgili kurumlardan gerekli izinlerin alınması için çalışmaların sürdüğünü söyledi. - MERSİN