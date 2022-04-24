Başkan Şimşek, 23 Nisan'da koltuğunu devretti - Son Dakika
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Başkan Şimşek, 23 Nisan'da koltuğunu devretti

24.04.2022 00:57
Başkan Şimşek, 23 Nisan'da koltuğunu devretti

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 23 Nisan sebebiyle koltuğunu İlkokul öğrencisi Zeynep Sevde Çelik'e devretti.

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 23 Nisan sebebiyle koltuğunu İlkokul öğrencisi Zeynep Sevde Çelik'e devretti.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Ahmet İlhan Uysal İlköğretim Okulu öğrencisi Zeynep Sevde Çelik'e devreden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek minik öğrencinin dileklerini dinledi. 23 Nisan konuşması ile makamdaki görevine başlayan Zeynep Sevde Çelik, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ülkemiz ve tüm dünya çocuklarına kutlu olsun. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu kutlu günü bizlere emanet ettiği için minnettarız" dedi.

Okul girişlerine geri dönüşüm konteynerlerinin konulması talebini ileten minik öğrenci sözlerine şöyle devam etti:

"Toplanan plastik ve kağıtların geri dönüşümünden elde edilen gelirin okullarımıza bağışlanması güzel olacaktır. Açılacak olan buz pateni ve tırmanma alanının ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz olmasını istiyorum"

Birimleri de kontrol eden minik öğrenci İlçe Milli Eğitim Müdürü ile de telefonda konuşarak çalışmaları yakından inceledi.

Başkan Şimşek ise yaptığı konuşmasında şunlara değindi:

"Geleceğimiz olan çocuklarımızın bu mutlu günlerinde yanlarında olduğumuzu ve yaptığımız etkinliklerle onların keyifli bir gün geçirmelerini amaçladığımızı bilmelerini isterim. Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri en büyük hedefimizdir."

Başkan Şimşek, bayram vesilesiyle belediyede keyifli bir gün geçiren öğrenciye hediyeler vererek, hatıra fotoğrafı da çekildi. - ANKARA

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Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Gölbaşı, Çocuk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Şimşek, 23 Nisan'da koltuğunu devretti - Son Dakika


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