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Başkan Şimşek Gölbaşılı esnaflarla buluşuyor - Son Dakika

Başkan Şimşek Gölbaşılı esnaflarla buluşuyor

08.12.2021 13:21
Başkan Şimşek Gölbaşılı esnaflarla buluşuyor

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnafın yanında olmaya devam ediyor.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnafın yanında olmaya devam ediyor. Mahalle mahalle gezerek esnafın sıkıntılarını dinleyen ve anında çözüme kavuşturan Şimşek'in son durağı Hükümet Caddesi oldu.

Göreve geldiği günden bugüne kadar yaptığı hizmetlerle ve çalışmalarla Gölbaşılıların ve esnafın sevgisini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, esnaf ziyaretlerine ara vermeden devam ediyor. Esnafı ziyaret ederek yapılan hizmetleri anlatan ve esnafla ilçe hakkında yapılması gerekenler konusunda fikir alışverişinde bulunan Şimşek, "Vatanımıza milletimize ülkemize hizmet etmek için çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Ortak akılla hareket ederek, daha yaşanabilir ve modern bir Gölbaşı için çalışıyoruz. Sizlerin destekleri bizler için çok önemli. Hep birlikte el ele vererek ilçemizi hak ettiği yere taşıyacağız" açıklamasında bulundu.

Esnafın istekleri ile de yakından ilgilenen Başkan Şimşek, Gölbaşı'nda hizmet veren kadın esnafların baş tacı olduğunun altını çizerek, kadınların iş dünyasındaki önemine dikkat çekti.

"Her zaman yanınızdayız"

Salgın sebebiyle zor zamanlardan geçen esnafın her daim yanında olduklarını anımsatan Başkan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"Geçen yıl salgın nedeniyle zor günler yaşayan yaklaşık bin 500 esnafa nakit para desteği sağladık. Aynı zamanda işyeri açan ve açacak esnaflarımızla ilgili de ruhsat alımında iyileştirme çalışmaları yaptık. Salgın mücadele kapsamında da esnaflara hijyenik koşullar için destek vererek, dezenfektan çalışmaları ve malzeme desteği sağladık. Tüm ticari işletmeler ve esnaflarımızın ayakta kalabilmesi adına Gölbaşı Belediyesi olarak esnaflarımıza imkanlarımız ölçüsünde desteğimizi sürdüreceğiz. Esnafımızın mutluluğu, ekonominin canlılığı ve şehrin mutluluğu demektir. Tüm esnafımıza bereketli ve hayırlı kazançlar diliyorum."

Esnaflar ilçede yapılan belediye hizmetlerini takdir ettiklerini belirterek, Şimşek'e ziyarete sebebiyle teşekkür ettiler. - ANKARA

Başkan Şimşek Gölbaşılı esnaflarla buluşuyor
Başkan Şimşek Gölbaşılı esnaflarla buluşuyor

Ramazan Şimşek, Hükümet, Esnaf, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Şimşek Gölbaşılı esnaflarla buluşuyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Şimşek Gölbaşılı esnaflarla buluşuyor - Son Dakika
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