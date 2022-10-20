Başkan Şükrü Sözen CHP'li gençlerle buluştu - Son Dakika
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Başkan Şükrü Sözen CHP'li gençlerle buluştu

20.10.2022 15:57
Başkan Şükrü Sözen CHP'li gençlerle buluştu

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen Parti Okulu 51'nci Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen Parti Okulu 51'nci Gençlik Kampı'nda gençlerle bir araya geldi.

Başkan Sözen, CHP Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ile birlikte Türkiye'nin 81 ilinden gelen Gençlik Kolları üyelerinin "Gençlik Akran Temel Siyaset Eğitimi" programına katıldı. Belediye Başkanı Şükrü Sözen, tüm gençlerle bire bir ilgilendi, onlarla sohbet ettikten sonra bir de konuşma gerçekleştirdi. Başkan Şükrü Sözen, gençlerin merak ettiği sorulara da cevap verdi. Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, görev süresi boyunca hangi hizmetlerde bulunduğunu, yönetici pozisyonunda olan kişilerin toplumla ilişkilerinin nasıl olması gerektiğini, hayal etmenin bir kenti yeni baştan oluşturabileceği gibi konulara değindi.

Bugünün gençlerinin yarının yöneticileri olacağını dile getiren Sözen, düşünen ve sorumluluk alan gençlerin her zaman desteklenmesi gerektiğini söyledi. Başkan Şükrü Sözen, "CHP Eğitim Sorumlumuz Prof. Dr. Aytuğ Atıcı ve ülkemizin 81 ilinden gelen pırıl pırıl gençlerle söyleşi yapmaktan büyük bir mutluluk duydum. Onların kendisini sorumluluk sahibi hissetmesi, 'ben de varım' demesi ve belirli ilkeler doğrultusunda geleceğe hazırlanmasını oldukça önemsiyorum. Gençlerimizin fikirlerini belirtmesi, zorlu yaşam şartlarını sorgulaması ve düşündüğünü dile getirebilmesi bizleri bir adım daha ileri taşıyacaktır. Bu ülkenin tüm gençlerinin daha güzel hayat şartlarında yaşamasını ve her zaman sorumluluk sahibi olmalarını temenni ediyorum. Parti okulumuzda eğitim gören gençlerimize başarılar diliyorum" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Halk Partisi, Şükrü Sözen, Manavgat, gençlik, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Başkan Şükrü Sözen CHP'li gençlerle buluştu - Son Dakika

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