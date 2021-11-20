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Başkan Sürekli, bin 294 mahalle başkanına Torbalı'dan seslendi - Son Dakika

Başkan Sürekli, bin 294 mahalle başkanına Torbalı'dan seslendi

20.11.2021 15:55
Başkan Sürekli, bin 294 mahalle başkanına Torbalı'dan seslendi

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı ilçesinde bölge mahalle başkanları ile buluştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı ilçesinde bölge mahalle başkanları ile buluştu. Balçova, Gaziemir, Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçe başkanlarının da hazır bulunduğu toplantıya İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da katıldı. Torbalı'da gerçekleşen buluşmada İzmir'deki bin 294 mahalle başkanına seslenen Sürekli, "İstisnasız İzmir'in her mahallesinde gösterdiğiniz başarı, her türlü övgüye layık. Bin 294 mahallede ikinci turumuzu tamamladık. Biz, sizlerin de büyük gayreti ile alnımız ak, başımız dik 7-24 sokaklarda, evlerdeyiz" diye konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Torbalı ilçesinde bölge mahalle başkanları ile buluştu. Yoğun katılımla gerçekleşen toplantıda; Balçova, Gaziemir, Menderes, Torbalı ve Selçuk ilçe başkanları da hazır bulundu.

Başkan Sürekli, bin 294 mahalle başkanına seslendi

Başkan Kerem Ali Sürekli, buluşmada İzmir'deki bin 294 mahalle başkanına seslendi. Sürekli, "İstisnasız İzmir'in her mahallesinde gösterdiğiniz başarı, her türlü övgüye layık. Bin 294 mahallede ikinci turumuzu tamamladık. Gördük ki geceniz gündüz davamıza sahip çıkıyor, çalışıyorsunuz. Şimdi sıra; Torbalı, Menderes ve Selçuk'ta emanetlerimizi geri almakta. Bazılarının aksine her ilçede, her mahallede varız. Onlar gibi sadece belli yerlere gitmiyoruz. Biz, sizlerin de büyük gayreti ile alnımız ak, başımız dik 7-24 sokaklarda, evlerdeyiz" diye konuştu.

"5 ilçemiz, üye kampanyasında çok büyük başarılara imza attı"

Coşkulu kalabalığa seslenen AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İzmir'de 500 bininci üyeye ulaşmamızda buradaki 5 ilçemiz, üye kampanyasında çok büyük başarılara imza attı. Bu çalışmalarımızın karşılığını önce 2023'te Cumhurbaşkanımızı birinci seçtirerek, 2024'te de İstanbul ve Ankara'yı kazanıp, İzmir'de Büyükşehir'i ve emanetlerimizi geri alarak göreceğiz. Sokaklardayız, görüyoruz. CHP'nin yerel hizmetleri sıfır. Yerel hizmetlerden şikayet var; ulaşım, altyapı, kanalizasyon, trafik büyük sıkıntı. Torbalı'da, Selçuk'ta, Menderes'te bizim bıraktığımız yerden geri gittiler. Halkın pişmanlığını görüyoruz. Gaziemir'de özlem büyümüş. Hepsini AK belediyeciliğe, hizmete kavuşturacağız" dedi.

"İzmir'de yine bir gurur gününü hep birlikte yaşayacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 26 Kasım'da İzmir'de olacağını hatırlatan Başkan Sürekli, "Cumhurbaşkanımız son geldiğinde yaptığı konuşmada; 'İzmir bu sefer bir başka' demişti. Bu başkalık, teşkilatlarımızın artan inancı, coşkusu sayesindeydi ki bunu sandıkta da tescil edeceğiz. 26 Kasım'da İzmir yine bir başka olacak; çünkü; sözünün eri, kararlı ve çalışkan Cumhurbaşkanını ağırlayacak. Liderimiz yine teşkilatımızı onurlandıracak, yine milletin yaralarını saracak, yine büyük yatırımların kapılarını aralayacak. İzmirliler ve sizlerle kucaklaşacak. İzmir'de yine bir gurur gününü hep birlikte yaşayacağız." diye konuştu.

Milletvekili Atilla Kaya CHP'yi eleştirdi

Toplantıya katılarak önemli mesajlar veren AK Parti İzmir Milletvekili Atilla Kaya da, 5 ilçeye yaptıkları yatırımları özetleyerek, CHP'yi eleştirdi.

Kaya, konuşmalarında şu ifadelerin altını çizdi:

"Yatırımlarımız devam edecek; ancak bizler de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Dimdik durmaya devam edeceğiz. 20 yıl boyunca onun liderliğindeki Türkiye'de aşamadığımız bir sorun olmadı. Bunda sizlerin de gayretinin payı var. AK Parti'yi diğer partilerden ayıran sizlersiniz."

Kaya, "2014-2019 döneminde bölgeye büyük hizmetler kazandırdık. Eski parayla, Selçuk'ta 600 trilyon, Menderes'te 600 trilyonun üzerinde, Torbalı'da 1 katrilyonluk yatırımlar gerçekleştirdik. Şu anda Gaziemir'den Selçuk'un çıkışına kadar, devlet karayolunda yeniden asfaltlama ve kavşakları düzenleme işlemi için 300 trilyon bütçe ayırdık. Yatırımlarımız devam edecek. Bununla beraber gönüllere dokunmayı da sürdüreceğiz. Bugünün CHP'sini görüyoruz. Yerelde bakıyorsunuz, Menderes'i çöplük yapmaya uğraşıyorlar. Genelde bakıyorsunuz, önündeki en önemli konu olan Suriye ve Irak tezkeresi aleyhinde oy kullanıyorlar. Neden? HDP'ye şirin görünmek için. Yüzleri de kızarmıyor. Biz terörle mücadelede birlikte olamayacaksak, nerede olacağız? Biz doğru bildiğimiz yolda devam edeceğiz. Dimdik sokaklarda olacağız. Hamdolsun Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başımızı eğdirmedi. Dimdik BM'ye gitti, 'Dünya, 5'ten büyüktür' dedi. Bugün muharip uçağını, arabasını kendi yapacak, kendi doğalgazını çıkaracak güçlü bir ülkeyiz. Bu Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesindedir" diye konuştu.

Kaya, son olarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'yi diğer siyasi partilerden ayıran fark; mahalle başkanlarımızdır. Bu kılcal damarları çalıştırarak, 2023'de 2053'te ve 2071'de durmadan yolumuza devam deriz. İzmir teşkilatı, Kerem Ali Sürekli Başkanımızın liderliğinde Türkiye'nin en iyi teşkilatlarından biri. Müthiş işler yapıyor. Sizler ne kadar güçlü olursanız, birbirimizle ve vatandaşımızla ne kadar bağlanırsak İzmir'de ve Türkiye'de o kadar güçlü oluruz. 2023'te İl Başkanımız Kerem Ali Sürekli, 30 İlçe teşkilatı, yaptığı gayretli çalışmaları, siz mahalle başkanlarımızın gayretleri ile Cumhur İttifakını İzmir'de birinci yapacak. Bundan şüphem yok." - İZMİR

Kerem Ali Sürekli, AK Parti, Torbalı, İzmir, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Başkan Sürekli, bin 294 mahalle başkanına Torbalı'dan seslendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkan Sürekli, bin 294 mahalle başkanına Torbalı'dan seslendi - Son Dakika
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