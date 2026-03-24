Darp olayıyla ilgili açıklama yapan Başkan Tuncer: "Görevimin başındayım"

24.03.2026 19:49
Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kamuoyuna yansıyan darp olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Tuncer, olayın şahsına yönelik bir saldırı olmadığını belirtti ve sağduyu ile hukuk çerçevesinde değerlendirilmesini istedi.

Mersin'in Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer, kamuoyuna yansıyan darp olayıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Tuncer, "Görevimin başındayım. Çalışmalarıma aynı kararlılık ve aynı tempoyla devam ediyorum. Temennim, bu talihsiz olayın sağduyu ve hukuk çerçevesinde değerlendirilmesidir" dedi.

Başkan Tuncer yaptığı yazılı açıklamada, "Son günlerde kamuoyuna yansıyan hadise, hayatın akışı içerisinde herkesin karşı karşıya kalabileceği talihsiz ve üzücü bir olaydır. Yaşanan bu sürecin, şahsımın tercihi, yönlendirmesi ya da kişisel bir tasarrufu sonucu ortaya çıkmış bir durum olmadığı; anlık gelişen ve tarafımın dışında şekillenen bir hadise olduğu özellikle bilinmelidir. Ortaya çıkan görüntülerden dolayı beni seven, bana güvenen ve yol arkadaşlığı yapan birçok insanın üzülmüş olması beni de derinden etkilemiştir. Hiç arzu etmediğim bu görüntülerin kamuoyuna bu şekilde yansıması ayrıca üzüntü vericidir" ifadelerini kullandı.

"Temennim, bu talihsiz olayın sağduyu ve hukuk çerçevesinde değerlendirilmesidir"

Açıklamalarına devam eden Tuncer, "Daha da dikkat çekici olan ise söz konusu kamera görüntülerinin art niyetli kişiler tarafından basına servis edilmiş olmasıdır. Bu durumun, olayın kendisinden çok şahsımı yıpratmaya ve kamuoyu nezdinde farklı bir algı oluşturmaya dönük maksatlı bir girişim olduğu yönünde ciddi bir kanaat bulunmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen, kişisel polemiklerin ve yönlendirilmiş tartışmaların içinde olmayacağım. Benim önceliğim her zaman olduğu gibi Mezitli'ye hizmet etmek, hemşehrilerimizin sorunlarına çözüm üretmek ve görevimi sorumlulukla sürdürmektir. Görevimin başındayım. Çalışmalarıma aynı kararlılık ve aynı tempoyla devam ediyorum. Temennim, bu talihsiz olayın sağduyu ve hukuk çerçevesinde değerlendirilmesidir" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

