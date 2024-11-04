Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti\'ye geçti

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İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın tutuklandığı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkan vekilliğine AK Partili Atilla Tarık Semiz seçildi.

GİZLİ OYLAMADA 1 OY FARK

Gülüç Nikah Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkan vekilliği için AK Parti'nin adayı Semiz ile İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen yarıştı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Semiz 5, Taşdelen 4 oy aldı.

Seçimin ardından AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AKP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AKP Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekili olarak seçilen Semiz'i tebrik etti.

NE OLMUŞTU?

Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.