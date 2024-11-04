Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti - Son Dakika
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Politika

Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti

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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın personeli taciz ettiği için hakkında hapis cezası bulunan İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Belediye Başkan Vekilliği için AK Partili adayı Atilla Tarık Semiz seçildi.

04.11.2024 14:31
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İYİ Partili Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş'ın tutuklandığı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesinde başkan vekilliğine AK Partili Atilla Tarık Semiz seçildi.

GİZLİ OYLAMADA 1 OY FARK

Gülüç Nikah Salonu'nda yapılan belediye meclis toplantısında, belediye başkan vekilliği için AK Parti'nin adayı Semiz ile İYİ Parti'nin adayı Sedat Taşdelen yarıştı. Gizli oylamayla yapılan seçimde Semiz 5, Taşdelen 4 oy aldı.

Seçimin ardından AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AKP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AKP Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekili olarak seçilen Semiz'i tebrik etti.

NE OLMUŞTU?

Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan kadın personele cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı davada "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan kesinleşen 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak cezaevine gönderilmişti.

Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti\'ye geçti

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Son Dakika Politika Başkan tutuklandı, İYİ Partili belediye AK Parti'ye geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Yılmaz:
    dönme dolaplar dönüyor 13 5 Yanıtla
  • tezcan çakamak:
    Milli irade vayyy be neden iyi partili biri değilde akpli düşündürücü 13 4 Yanıtla
  • Önder null:
    komplo 11 3 Yanıtla
  • Mehmet Bal:
    Kayyum atansaydı:)) 8 2 Yanıtla
  • Tazmanya:
    iyi partiye oy atan bosa atti 4 0 Yanıtla
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