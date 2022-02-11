Başkan Tütüncü, Alanya'da esnaf ziyaretinde - Son Dakika

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya'nın batısından başlayan ilçe ziyaretlerini Alanya'da sürdürüyor. Başkan Tütüncü Alanya'nın önceki dönem belediye başkanı Hasan Sipahioğlu ile görüşüp Alanya Esnaf ve Sanatkar Odası'nı (ALESO) ziyaret etti. ALESO'nun Ocak ayında gerçekleştirilen seçimlerinde yeniden başkanlık koltuğuna oturan Nuri Demir'e, hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarılar diledi.

"Alanya'da ziyaret turu"

Başkan Tütüncü, ardından Alanya Otelciler Pansiyoncular, Lokantacılar, Kafeteryacılar ve Turistik Eşya Satıcıları Esnaf Odasını da ziyaret etti. Olağan genel kurulda güven tazeleyen oda başkanı Hüseyin Değirmenci'yi ve Alanya Minibüsçüler ve Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Paşa Özkan'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini iletti. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'ye, ziyaretlerinde AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar eşlik etti. Başkan Tütüncü, devam eden Alanya turunda, Balık pazarı esnafı ve ilçe esnafıyla da bir araya gelecek. Alanya Gazeteciler Cemiyetini, Alanya Müteahhitler Birliğini, Konaklı eski belediye başkanı ve MHP Belediye Meclis Üyesi Ali Şahin ve Emiş Beleni eski belediye başkanı Ali Balcı'yı da ziyaret edecek. Tütüncü, AK Parti Alanya İlçe Başkanlığı'nın 3 kademe ilçe teşkilatı toplantısına da katılacak. - ANTALYA