Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teşekkürlerini iletti - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teşekkürlerini iletti

Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teşekkürlerini iletti

Erzurum Yakutiye Belediyesi'ne ikinci defa seçilen Mahmut Uçar, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti. Uçar, seçim sürecinde destek olanlara teşekkür ederek, yeni dönemde hizmetlerine devam edeceklerini belirtti.

05.04.2024 10:05  Güncelleme: 10:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Yakutiye Belediyesi'ne ikinci defa seçilen Mahmut Uçar, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, sözlerine şöyle devam etti, "Mazbata törenimizin ardından teşekkür ve tebriklerimizi sunmak için Erzurum Büyükşehir Belediyemizi, AK Parti İl Başkanlığımızı, MHP İl Başkanlığımızı, Yakutiye Belediyemizi ve Palandöken Belediyemizi ziyaret ettik. Seçim sürecinde destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Milletimizin teveccühleriyle ikinci kez seçildiğimiz Yakutiye Belediye Başkanlığı görevimizi önümüzdeki 5 yılda yeniden yürütmek üzere mazbatamızı aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, kadim şehrimiz Erzurum'a var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlere bu yetkiyi veren kadir şinas hemşehrilerimize, seçim sürecinde emekleri olan AK Parti ve MHP Teşkilatlarımıza teşekkür ediyor, yeni dönemimizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Durmak yok yola devam." - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yakutiye Belediyesi, Mahmut Uçar, Yakutiye, Erzurum, Belediye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teşekkürlerini iletti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:44 İsrail istihbaratına Türkiye’de topladığı bilgileri aktaranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. İsrail istihbaratına Türkiye'de topladığı bilgileri aktaranlara yönelik düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
11:24 İmamoğlu’ndan “Murat Kurum nasıl bir rakipti“ sorusuna tek cümlelik yanıt İmamoğlu'ndan "Murat Kurum nasıl bir rakipti?" sorusuna tek cümlelik yanıt
10:46 Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı 2 Haziran’da yeniden sandık kurulacak Ardahan dahil 5 seçim çevresi için iptal kararı! 2 Haziran'da yeniden sandık kurulacak
09:51 Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu Bakan Şimşek ekonomiyle ilgili sevindiren haberi duyurdu
08:50 Bomba iddia AK Parti’de seçim başarısızlığın faturası 3’ü bakan 8 kişiye kesilecek Bomba iddia! AK Parti'de seçim başarısızlığın faturası 3'ü bakan 8 kişiye kesilecek
11:27 Dudak dudağa geldiler Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç Dudak dudağa geldiler! Vakıfbank oyuncularından görülmemiş sevinç
11:19 TV8’nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi TV8'nin yeni dizisi Yetkisiz Bir Hayat iptal edildi
10:56 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu 31 Mart seçimlerinde 42 erkek rakibini geri bırakarak muhtar oldu
10:55 Dev maç pazar İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar Dev maç pazar! İşte Süper Kupa finali için olası tüm senaryolar
10:51 Şırnak’ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı Şırnak'ta 14 gündür aranan çocuğun cesedine ulaşıldı
10:40 Ramazan Bayramı’nda Araç Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat Ramazan Bayramı'nda Araç Kiralama Dolandırıcılığına Dikkat!
10:35 Dolar, euro bugün ne kadar oldu İşte kurların son hali Dolar, euro bugün ne kadar oldu? İşte kurların son hali
10:27 Altın piyasalarında son durum ne İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları Altın piyasalarında son durum ne? İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2024 11:54:32. #1.12#
SON DAKİKA: Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teşekkürlerini iletti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement