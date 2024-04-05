Erzurum Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, teşekkürlerini iletti

Politika

Erzurum Yakutiye Belediyesi'ne ikinci defa seçilen Mahmut Uçar, emeği ve katkısı olan herkese teşekkür etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, sözlerine şöyle devam etti, "Mazbata törenimizin ardından teşekkür ve tebriklerimizi sunmak için Erzurum Büyükşehir Belediyemizi, AK Parti İl Başkanlığımızı, MHP İl Başkanlığımızı, Yakutiye Belediyemizi ve Palandöken Belediyemizi ziyaret ettik. Seçim sürecinde destek olan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Milletimizin teveccühleriyle ikinci kez seçildiğimiz Yakutiye Belediye Başkanlığı görevimizi önümüzdeki 5 yılda yeniden yürütmek üzere mazbatamızı aldık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı vizyonuyla hizmet etmek için çıktığımız bu yolda, kadim şehrimiz Erzurum'a var gücümüzle hizmet etmeye devam edeceğiz. Bizlere bu yetkiyi veren kadir şinas hemşehrilerimize, seçim sürecinde emekleri olan AK Parti ve MHP Teşkilatlarımıza teşekkür ediyor, yeni dönemimizin hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyoruz. Durmak yok yola devam." - ERZURUM